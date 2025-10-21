Ola de comentarios por la nueva chaqueta de la Selección Colombia para el Mundial: así luce

Siguen filtrándose las prendas que usará la Selección Colombia en el Mundial 2026. Aunque el lanzamiento oficial se pronostica para el mes de noviembre, hay páginas especializadas que se adelantan a los hechos y crean expectativa entre los hinchas.

En el mes de septiembre, Footy Headlines reveló las dos camisetas diseñadas para la Tricolor y este martes, 21 de octubre, publicó una foto de la chaqueta que se utilizará durante los himnos.

Estos son los detalles:

Diseño : La chaqueta Adidas Colombia 2026 Anthem presenta una base azul marino oscuro combinada con los colores nacionales de Colombia: rojo, amarillo y azul.

: La chaqueta Adidas Colombia 2026 Anthem presenta una base azul marino oscuro combinada con los colores nacionales de Colombia: rojo, amarillo y azul. Características : La chaqueta utiliza la nueva plantilla de himno/entrenamiento de 2026, que incluye paneles amplios en los hombros y las Tres Franjas extragrandes.

: La chaqueta utiliza la nueva plantilla de himno/entrenamiento de 2026, que incluye paneles amplios en los hombros y las Tres Franjas extragrandes. Disponibilidad: La chaqueta Adidas Colombia 2026 Anthem estará disponible para su compra a partir de noviembre de 2025.

Chaqueta de la Selección Colombia para el Mundial 2026 | Foto: Footy Headlines

Despierta amores y odios

El diseño de la chaqueta no es exclusivo, pues es el mismo que usarán otras selecciones clasificadas a la Copa del Mundo.

La gran diferencia está en la elección de los colores, la distribución de los mismos en la prenda y, obviamente, el escudo de la Federación Colombia de Fútbol (FCF).

El diseño revelado por Footy Headlines ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales. Muchos quedaron encantados con la nueva chaqueta, aunque la gran mayoría cree que pudo ser mejor.

Lo cierto es que Adidas hizo una apuesta arriesgada para el Mundial de 2026 y espera ver retribuido ese trabajo con una buena cifra de ventas en las tiendas oficiales.

Luis Díaz es la cara principal de la marca alemana en Colombia y seguramente será protagonista del lanzamiento oficial en el mes noviembre.

Los precios de las prendas, camiseta o chaqueta, todavía no han salido a luz aunque normalmente están por encima de los 400.000 pesos.

🇨🇴💣 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Colombia 2026 World Cup Anthem Jacket Leaked: https://t.co/hlZ1X4nj5q — Footy Headlines (@Footy_Headlines) October 21, 2025

Colombia sueña con el Mundial

Lejos de pensar en las prendas que usarán, los jugadores de la Selección Colombia están emocionados con el regreso al Mundial después de ocho años y sueñan meterse en la lista final de Néstor Lorenzo.

El técnico argentino ya informó que no tiene el grupo definido y que todos deben trabajar para ganarse el cupo.

“La competencia está abierta, nadie tiene el puesto asegurado. Evaluamos semana a semana lo que hacen en sus clubes. No se puede preparar el Mundial en los últimos 15 días: hay que estar en un nivel alto desde ahora. La Selección exige regularidad”, apuntó en rueda de prensa.