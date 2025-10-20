Selección Colombia brilla en ranking para el Mundial 2026: así quedó tras última actualización

Siempre hay un tema de interés general, para la prensa y los aficionados, y es el ranking de selecciones más valiosas de cara al Mundial 2026. Colombia, tras una última actualización, brilla entre las más destacadas.

La información fue publicada por el portal web Transfermarkt. Tras la última fecha Fifa del mes de octubre, donde hubo eliminatorias en varias confederaciones, los países que lograron su tiquete al Mundial 2026 hacen parte del conglomerado.

Ranking de selecciones más valiosas que han clasificado al Mundial 2026: Colombia destaca

A continuación el top 10 de las selecciones más valiosas que ya clasificaron al Mundial 2026. En total, al 20 de octubre de 2025, son 28 naciones las que ya tienen tiquete den mano a la cita orbital:

Inglaterra: 1.020 millones de euros Brasil: 914.5 millones de euros Argentina: 772.2 millones de euros Marruecos: 395.8 millones de euros Estados Unidos: 304.3 millones de euros Colombia: 290.3 millones de euros Costa de Marfil: 278.2 millones de euros Senegal: 260 millones de euros Japón: 202.5 millones de euros Ghana: 199.3 millones de euros

De las 28 clasificadas parcialmente al Mundial 2026, Colombia asoma como la sexta más costosa. | Foto: AP

Colombia destaca como la sexta más costosa, de las 28 ya clasificadas al Mundial 2026, con un valor de 290.3 millones de euros. Sin embargo, es muy probable que baje de lugares significativamente dependiendo de cómo se sigan comportando las clasificatorias de varios continentes.

Por ejemplo, Francia lidera con 10 puntos el grupo D de las eliminatorias europeas. Los galos están bastante cerca del Mundial 2026 y ostentan un valor de 1.15 mil millones de euros.

Esto, por supuesto, no tiene que ver nada con el ranking Fifa, mismo que terminará siendo clave de cara al sorteo de la Copa Mundial 2026 que se llevará a cabo el 5 de diciembre de este 2025 en Washington.

¿Cuál es el jugador más costoso de la Selección Colombia?

Si la Selección Colombia está en el top 10 parcial de las más costosas en el Mundial 2026, entonces surgen varias preguntas respecto a ello.

En cuanto al jugador más valioso del equipo que dirige Néstor Lorenzo; quien ostenta ese reconocimiento es Luis Díaz. El atacante de Bayern Múnich tiene un precio de 70 millones de euros según el propio Transfermarkt.

Lucho es uno de los llamados a hacer historia con la Selección Colombia en el próximo mundial. Será la primera cita orbital que el guajiro dispute, pues no estuvo en Rusia 2018 y para Catar 2022 quedó fuera.

Luis Díaz es el jugador con precio más alto en la Selección Colombia que dirige Néstor Lorenzo. | Foto: AP