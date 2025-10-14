Suscribirse

Se creció la lista del Mundial 2026: última selección clasificó tras 16 años sin asistir

FIFA ya avaló el cupo del conjunto africano a la próxima Copa del Mundo. Será la cuarta cita orbital para estos en su historia.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

14 de octubre de 2025, 6:24 p. m.
Oswin Appollis fue uno de los anotadores de los goles para la clasificación de Sudáfrica al Mundial 2026.
Oswin Appollis fue uno de los anotadores de los goles para la clasificación de Sudáfrica al Mundial 2026. | Foto: Getty Images

Sudáfrica se clasificó este martes para la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, tras vencer 3-0 a Ruanda en Nelspruit.

Gracias a los goles de Thalente Mbatha, Oswin Apollis y Evidence Makgopa, los Bafana Bafana superaron en la última jornada de las eliminatorias africanas a Benín, que fue derrotado 4-0 por Nigeria en el otro partido del grupo C, asegurando así su cuarta participación en un Mundial después de las de 1998, 2002 y 2010.

Líderes sólidos de su grupo durante toda la fase clasificatoria, los jugadores dirigidos por el belga Hugo Broos pasaron un gran susto al perder el 29 de septiembre por cauce administrativo un partido frente a Lesoto disputado en marzo pasado por haber alineado a un jugador suspendido.

Al reemplazar su victoria 2-0 por una derrota 0-3, retrocedieron al segundo lugar del grupo, superados por Benín en la diferencia de goles.

Los Guepardos de Benín entonces tuvieron una oportunidad única de clasificarse para su primer Mundial. Pero en la última jornada de las eliminatorias, Benín no pudo resistir el resurgimiento, demasiado tardío, de Nigeria y su estrella atacante Victor Osimhen, autor de un triplete.

Los Super Eagles, un clásico del fútbol africano, que comenzaron estas eliminatorias con tres empates y una derrota, nunca lograron recuperar el terreno perdido frente a Sudáfrica.

Con 17 puntos, terminaron en segundo lugar del grupo, por delante de Benín (15 puntos) y detrás de Sudáfrica (18 puntos).

Sin embargo, no figuran entre los cuatro mejores segundos de grupo que aún pueden clasificarse para el “torneo de repechaje” intercontinental que ofrece dos boletos adicionales para el Mundial 2026.

Sudáfrica es el séptimo país africano clasificado tras Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Ghana y Cabo Verde, que logró el pase por primera vez en su historia.

Lista de países clasificados al Mundial 2026

  1. México
  2. Estados Unidos
  3. anadá
  4. Japón
  5. Nueva Zelanda
  6. Irán
  7. Argentina
  8. Uzbekistán
  9. Corea del Sur
  10. Jordania
  11. Australia
  12. Brasil
  13. Ecuador
  14. Uruguay
  15. Colombia
  16. Paraguay
  17. Marruecos
  18. Túnez
  19. Egipto
  20. Argelia
  21. Ghana
  22. Cabo Verde
  23. Sudáfrica

En desarrollo...

