Definición alocada de las eliminatorias al Mundial 2026 en Europa. Inglaterra obtuvo su cupo, pero a Portugal no le alcanzó para confirmar su estancia en la cita orbital durante la fecha 6.

A reação do Cristiano Ronaldo diz tudo... 🫣😰 O Szoboszlai marcou NOS ACRÉSCIMOS e adiou a classificação de Portugal pra Copa do Mundo! ❌🇵🇹 pic.twitter.com/weqKAO88jh — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) October 14, 2025

Por su parte, Qatar y Arabia Saudita sí hicieron la tarea en su respectiva confederación, lo que les permite ir a la segunda Copa Mundo de manera consecutiva.

Inglaterra lo logró con superioridad

En el grupo K, el conjunto inglés pudo sobrepasar por muchos puntos a su más inmediato perseguidor, Albania.

Fue un total de 18 puntos por parte de los leones, por 11 del que está ubicado como segundo en la tabla de posiciones mencionada.

Inglaterra fue la primera selección de Europa en certificar el paso al Mundial 2026 | Foto: AFP

Albania sobrepasó por un punto a Serbia, lo que le permite meterse como segundo en los playoffs de los cupos que otorga UEFA.

Ante Letonia en el juego de este martes, el cuadro de Reino Unido sobrepasó a rival por 0-5 y celebró a falta de dos fechas por jugarse de las eliminatorias en el Viejo Continente.

Cristiano Ronaldo aplazó su celebración

A pesar de que Cristiano Ronaldo anotó un doblete ante Hungría, quien salió como la gran figura fue el húngaro de Liverpool, Dominik Szoboszlai.

Cuando se jugaba el minuto 90+1, el volante que fue compañero de Luis Díaz sorprendió a los lusos y les arrebató la posibilidad de celebrar ante su gente.

Dicha igualdad hizo que las cosas se ajustarán en el grupo F, donde la líder sigue siendo Portugal con 10 unidades, pero ahora Hungría quedó con 5 en la segunda casilla.

A falta de dos fechas, una verdadera catástrofe dejaría por fuera a Cristiano y compañía, a quien le queda enfrentarse en noviembre con Irlanda y Armenia.

Matemáticamente, Hungría tiene aún chances de poder instalarse como primera. Justo por dicha cuentas, es que a los portugueses no les alcanzó para celebrar en la segunda jornada que se jugó durante octubre

Lista de países clasificados al Mundial 2026

México Estados Unidos Canadá Japón Nueva Zelanda Irán Argentina Uzbekistán Corea del Sur Jordania Australia Brasil Ecuador Uruguay Colombia Paraguay Marruecos Túnez Egipto Argelia Ghana Cabo Verde Sudáfrica Qatar Inglaterra Arabia Saudita

Dos cupos más desde Asia

Arabia Saudita se clasificó para la Copa del Mundo 2026 tras empatar contra Irak (0-0) este martes en Yedá al término de un partido del grupo B de las eliminatorias de la zona asiática.

El equipo entrenado por el francés Hervé Renard solo necesitaba un punto, mientras que su adversario tenía que ganar imperativamente para conseguir el preciado boleto.

Arabia Saudita fue otra de las clasificadas al Mundial United 2026 durante octubre | Foto: Getty Images via AFP

En el torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México los Halcones Verdes jugarán su séptima Copa del Mundo después de las de 1994, 1998, 2002, 2006, 2018 y 2022.

La selección catarí, entrenada por el español Julen Lopetegui, logró este martes su boleto al Mundial 2026 de fútbol gracias a su victoria 2-1 contra Emiratos Árabes Unidos en el grupo A de las eliminatorias asiáticas.

El país del golfo Pérsico estará el próximo año en el torneo que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, el segundo Mundial de su historia después del de 2022, en el que fue anfitrión.

Catar terminó líder del Grupo A, y se une a Australia, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordiania y Uzbekistán, ya clasificados desde la zona Asia.

Por su parte, la selección catarí, que estaba obligada a ganar a Emiratos, encontró las grietas rivales gracias a dos faltas lanzadas por Akram Afif. El primero de ellos terminó en remate de cabeza de Boulaem Khoukhi (49′) y después, también de cabeza, Pedro Miguel (74′) dobló la ventaja para los locales.

Con diez jugadores en la recta final del partido, Catar encajó un gol de Sultan Adil (90+8′) en el tiempo añadido.

Lopetegui dirige a Catar desde mayo, tras salir despedido por West Ham en enero.