Histórica selección quedó eliminada del Mundial 2026: batacazo es oficial y retumba en Europa

Varios resultados sopresivos en la segunda tanda de partidos de la fecha 8 en las eliminatorias europeas.

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

13 de octubre de 2025, 11:03 p. m.
Suecia quedó eliminada del Mundial y Francia aplazó su clasificación
Suecia perdió contra Kosovo (1-0) y quedó oficialmente eliminada del Mundial 2026. Apenas han sumado un punto de 12 posibles en el grupo B, lo que hace imposible que puedan alcanzar siquiera un puesto de repechaje.

Cabe recordar que los suecos han sido subcampeones del mundo en una oportunidad (1958) y dos veces acabaron en el tercer puesto, lo que hace aún más alarmante su situación.

En la actualidad cuentan con jugadores de primer nivel como Alexander Isak y Viktor Gyökeres, quienes brillarán por su ausencia en la Copa del Mundo.

En noviembre jugarán por el honor, tratando de salir del último lugar de la tabla. Jon Dahl Tomasson, técnico de Suecia, está en la cuerda floja y podrá ser destituido del cargo en las próximas horas.

En ese grupo, Suiza tenía la posibilidad de clasificarse directamente a la Copa del Mundo, pero empató contra Eslovenia (0-0) y tendrá que esperar hasta el próximo mes para confirmarlo.

Alemania, Bélgica y Francia sudan la gota gorda

Con trabajados triunfos, 1-0 para Alemania en Irlanda del Norte, 4-2 para Bélgica remontando en Gales y un empate, 2-2 para Francia en Islandia, estos tres clásicos del fútbol europeo dieron un paso importante para lograr el tiquete directo al Mundial 2026.

Francia, que suma diez puntos en cuatro partidos, tendrá la oportunidad de distanciar definitivamente a Ucrania (7), el 13 de noviembre en París.

Este lunes, con solo uno de los ocho atacantes que participaron en la Final Four de la Liga de Naciones en junio -Michael Olise- y sin su capitán Kylian Mbappé y el Balón de Oro Ousmane Dembélé, los bleus rompieron su racha tras tres victorias iniciales en las eliminatorias.

Dos repescados en ataque se encargaron de salvar los muebles. Christopher Nkunku marcó el empate (63′) y Jean-Philippe Mateta (68′) el 2-1, igualado inmediatamente por Kristian Hlynsson (70′).

“Nos faltó percusión en la primera parte, hicimos más en la segunda, lo que nos sirvió para ponernos por delante, pero desafortunadamente, sin duda estuvimos demasiado relajados”, dijo el seleccionador francés Didier Deschamps.

Iceland's Albert Gudmundsson vies for the ball with France's Jules Kounde, left, during a World Cup 2026 group D qualifying soccer match between Iceland and France in Reykjavik, Monday, Oct. 13, 2025. (AP Photo/Brynjar Gunnarsson)
Jules Kounde en el partido de Islandia vs. Francia | Foto: AP

Dominada en la segunda mitad, Alemania salvó un triunfo por la mínima en Belfast ante Irlanda del Norte.

Un remate de cabeza de Nick Woltemade (31′) permitió al equipo de Julian Nagelsmann imponerse en Windsor Park, pese a un gran número de ocasiones concedidas en la segunda mitad.

“Fueron tres puntos muy importantes para nosotros,” dijo Woltemade, agregando que “en esta atmósfera y en un partido un poco feo, tienes que ganar y lo hicimos bien”.

Bélgica, por su parte, remontó para ganarle a Gales en Cardiff y se situó al frente de su grupo. Con 14 puntos y dos partidos por jugar, en Kazajistán el 15 de noviembre y ante Liechtenstein tres días después, los jugadores dirigidos por Rudi Garcia tienen el destino en sus manos.

Joe Rodon adelantó a los galeses (8′) pero la experiencia y la eficacia belga se impuso: empató Kevin de Bruyne de penal (18′) y seis minutos después Jeremy Doku sirvió para Thomas Meunier.

*Con información de la AFP.

