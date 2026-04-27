James Rodríguez vs. San José Earthquakes por la US Open Cup: horario y qué canal pasa el partido en Colombia

James Rodríguez reaparece en Estados Unidos y da algo de tranquilidad en el país, luego de que su poca continuidad activara las alarmas en la Selección Colombia. Su falta de ritmo en el Minnesota United era una constante alarma, pero todo eso cambió luego de que fuera titular desde el pitazo inicial contra Los Ángeles FC, este sábado 25 de abril.

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El volante colombiano disputó 63 minutos con Minnesota United en la derrota 1-0 ante LAFC en el Allianz Field. Más allá de que fue derrota para su equipo, la mejor noticia que se pudo encontrar fue el regreso de James Rodríguez a una nómina titular, la primera desde su estadía en la MLS. Ahora, el turno es en la US Open Cup.

A pesar de que Los Ángeles se fue adelante en el marcador apenas a los nueve minutos, James Rodríguez se hizo cargo del balón en varios tramos e intentó dar juego desde la zona interior. Desde el arranque tuvieron el marcador en contra y, al ser locales, debían buscar mejorar la situación. El volante colombiano estuvo bien referenciado y normalmente debía salir de su zona, ir a las bandas y así tener panorama para liderar la zona ofensiva.

James Rodríguez con Minnesota United ante LAFC por MLS. Foto: Getty Images

Y es que eso fue lo más destacado de James Rodríguez. Se mostraba para recibir el balón y luego lo repartía a sus compañeros de Minnesota, evidenciando su facilidad para asociarse y abrir la cancha, llegando incluso a dejar mano a mano en un par de ocasiones a algunos de sus compañeros en el campo, que fallaron en la definición.

James Rodríguez también intentó rematar de media distancia en numerosos tramos, llegando a ahogar el grito de gol de los hinchas de Minnesota. Se valoró bien al colombiano más allá de la derrota ante LAFC. Ha sido su mejor presentación este año, incluso superando lo que fueron los amistosos de Colombia ante Croacia y Francia. La US Open Cup llega en un buen momento para realzar mucho más su nivel.

San José vs. Minnesota United

El partido San José Earthquakes vs. Minnesota United se jugará el 28 de abril desde las 9:00 p. m., hora colombiana. El juego corresponde a los octavos de final de la US Open Cup, el segundo torneo en Estados Unidos tras la MLS. Si lo traemos a Colombia, equivale a la Copa Betplay.

Este compromiso en Colombia y demás países de Sudamérica se podrá ver a través de la aplicación Paramount + en sus planes premium. James Rodríguez calienta para ser titular y así sumar más minutos en la recta final al Mundial 2026.