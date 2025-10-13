Suscribirse

Colombia vs. Canadá: a qué hora es y dónde ver el partido amistoso rumbo al Mundial 2026

La Tricolor viene de golear a México en Texas y buscará seguir por la racha victoriosa ante otro de los países anfitriones.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

13 de octubre de 2025, 9:36 p. m.
ARLINGTON, TEXAS - OCTOBER 11: James Rodriguez #10 of Colombia stands for his national anthem before to the international friendly match between Mexico and Colombia at AT&T Stadium on October 11, 2025 in Arlington, Texas. (Photo by Omar Vega/Getty Images)
James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia de Mayores | Foto: Getty Images

Después de la goleada contra México, la Selección Colombia se trasladó a Nueva Jersey para encarar su segundo amistoso de esta fecha FIFA.

El rival será Canadá, otro de los países anfitriones del Mundial 2026, que viene de caer contra Australia (0-1) el pasado viernes.

El partido de Colombia vs. Canadá está programado para este martes, 14 de octubre de 2025, a las 7:00 de la noche (hora de Colombia). La transmisión estará disponible a través de Caracol TV y RCN en su señal abierta.

El escenario será el Red Bull Arena de Nueva Jersey, estadio multipropósito en el que New York Red Bull hace las veces de local en la MLS de Estados Unidos.

Contexto: Así quedó la Selección Colombia en el ranking FIFA, luego de la goleada contra México

Colombia va por su cuarta victoria consecutiva

La Selección Colombia llega en curva ascendente, luego de conseguir tres victorias consecutivas: ante Bolivia en Barranquilla (3-0), ante Venezuela en Maturín (3-6) y ante México en Arlington (0-4).

Néstor Lorenzo tendrá la oportunidad de probar algunos de los jugadores que no pudieron sumar minutos el sábado pasado. La presencia de James Rodríguez y Luis Díaz estaría asegurada por compromisos comerciales, sin embargo, el cuerpo técnico tratará de cuidar su desgaste físico al ser un juego preparatorio.

Colombia sumó 4.96 puntos en el ranking FIFA con la victoria sobre México y busca seguir sumando para meterse en la discusión por entrar el sorteo como cabeza de serie.

“Trabajar, hilar fino en los detalles, armar un buen grupo de jugadores y personas, eso nos ha dado muchos resultados. Estudiar mucho al rival, pero sin perder la esencia nuestra. Eso se manifiesta en el plan de cada partido”, comentó Lorenzo luego del primer amistoso.

Sobre el papel, la Tricolor es favorita a ganarle a Canadá. En la historia se han enfrentado tres veces, todas con victoria colombiana.

La última vez que Colombia se midió al combinado canadiense fue en el año 2014, después del Mundial de Brasil. El marcador terminó 1-0 a favor de los entonces dirigidos por José Pékerman, gracias al golazo de James Rodríguez.

Match Highlights: Canada MNT 0-1 Colombia

Canadá sin Alphonso Davies

Desde entonces no se han vuelto a encontrar y las cosas han cambiado bastante. Canadá tiene una nueva camada de jugadores encabezada por Alphonso Davies, lateral izquierdo del Bayern Múnich, que no está disponible por lesión.

Contexto: País más pequeño que Cundinamarca clasificó al Mundial 2026: es la primera vez en su historia

Los nombres más importantes que tienen en la convocatoria son el delantero Jonathan David (Juventus/ITA), Stephen Eustáquio (Porto/POR), Tajon Buchanan (Villarreal/ESP) y el colombo-canadiense Jonathan Osorio (Toronto/CAN).

Su técnico es el estadounidense Jesse Marsch, famoso por haber dirigido al Leeds United y el RB Leipzig en su paso por Europa.

Canal y hora para ver Colombia vs. Canadá

  • Amistoso internacional
  • Estadio: Red Bull Arena
  • Fecha y hora: Martes 14 de octubre, 7:00 p. m. (COL)
  • Canal de TV: Caracol y RCN.

