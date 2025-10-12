Así quedó la Selección Colombia en el ranking FIFA, luego de la goleada contra México

La Selección Colombia no subió puestos a pesar de la goleada contra México (4-0), sin embargo, sumó 4.96 puntos en el ranking FIFA y le redujo diferencias a sus inmediatos rivales por el bombo 1 del Mundial 2026.

A falta del partido contra Canadá, programado para el próximo martes, la Tricolor permanece en el puesto número 13.

Marruecos, país ubicado en el puesto 12, sumó solo 1.57 puntos en el primer partido de la doble fecha y ahora está a solo diez unidades de ser superado por Colombia.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo tendrán la obligación de vencer a Canadá para seguir soñando con ser cabeza de serie en la Copa del Mundo, teniendo en cuenta que solo hay nueve casillas disponibles, contando con que los anfitriones tienen su puesto asegurado.

🇨🇴 Colombia gana y mantiene alguna esperanza de alcanzar el bombo 1.



🇳🇴 Noruega sigue avanzando: inició la eliminatoria en el lugar 43 del Ranking FIFA y ya son 30°.



🇪🇸 España gana y conserva el primer lugar.



🇦🇱 Albania: avanza cinco lugares al vencer a Serbia. pic.twitter.com/VuN0NzAxp8 — Cambio de Juego (@_cambiodejuego) October 12, 2025

Néstor Lorenzo reencuentra el equipo

Más allá de lo que pasó en el ranking FIFA, la Selección Colombia dio una cátedra de rendimiento contra los mexicanos y recordó los mejores momentos del proceso bajo las órdenes de Néstor Lorenzo.

“Trabajar, hilar fino en los detalles, armar un buen grupo de jugadores y personas, eso nos ha dado muchos resultados”, explicó el técnico argentino.

Jhon Janer Lucumí abrió la cuenta tras un centro medido de James Rodríguez. En el segundo tiempo llegaron las otras alegrías de la noche gracias a Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero.

Colombia se dio el lujo de probar a varios jugadores que no tuvieron oportunidad en las eliminatorias sudamericanas, otro síntoma positivo para los amistosos que se aproximan en noviembre, marzo y junio.

Lorenzo mencionó “la efectividad” como su principal arma contra México. “Creo que cuando llegamos mucho y jugamos en campo contrario hay mucha más gente defendiendo, acá cuando abrimos el partido somos letales”, declaró.

Néstor Lorenzo saludando a Javier Aguirre, técnico de México | Foto: AP

Jugadores con confianza

Dentro del plantel también se sienten tranquilos con la curva ascendente del equipo, faltando pocos meses para el inicio de la Copa del Mundo.

“Estamos haciendo las cosas muy bien, se ha trabajado de buena manera y eso se ve. Este es un grupo que tiene mucha hambre. Ojalá que podamos seguir de esta manera, con los pies en la tierra y estando tranquilos”, señaló Luis Díaz para Gol Caracol.

El guajiro sigue entonado y ya llegó a 20 goles con la camiseta de la Selección Colombia, igualando la línea de Faustino Asprilla.

Lucho le mandó un mensaje claro a sus compañeros. “Hay que seguir trabajando de buena manera para conseguir grandes cosas. Tenemos que prepararnos bien. La verdad es que parece que falta mucho para el Mundial, pero estamos a nada. Hay que darlo el 100 % tanto en la Selección Colombia como con los clubes”, apuntó.