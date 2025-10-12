Así titula la prensa de México, anfitriona del Mundial United 2026, la goleada sufrida ante Colombia

La Selección Colombia goleó en la noche del sábado 4-0 a su similar de México en un partido de preparación para la Copa del Mundo de 2026, que fue disputado en el estadio AT&T, en Arlington, Estados Unidos.

Jhon Lucumí (16′), Luis Díaz (53′), Jefferson Lerma (64′) y Johan Carbonero (87′) marcaron los tantos de colombianos que le propinaron a los mexicanos su peor goleada en el actual proceso del seleccionador Javier Aguirre.

Ambos combinados tienen su presencia garantizada en el Mundial de Norteamérica: los colombianos al acabar terceros en la eliminatoria sudamericana y los mexicanos como anfitriones, una labor que comparten con Estados Unidos y Canadá.

Así reaccionó la prensa mexicana

La goleada 4-0 fue duramente criticada por la prensa mexicana, que no escatimó en cuestionamientos al entrenador Aguirre y a sus jugadores.

El diario Récord aseguró que México fue humillado por Colombia.

“El equipo de Javier Aguirre sufrió una repasada esta noche en los Estados Unidos, sumando su tercer partido consecutivo sin reencontrarse con la victoria. En una noche para el olvido de Luis Ángel Malagón y la zaga defensiva mexicana, el conjunto cafetalero dominó y exhibió al conjunto nacional”, señaló la publicación.

En el mismo sentido, el diario El Universal tituló: “México es humillado por la Selección de Colombia y le propina una goleada de escándalo”.

“El equipo de Javier Aguirre fue humillado (4-0) por la Selección Colombiana en el AT&T Stadium, en Arlington, Texas. Paupérrima exhibición del cuadro nacional. Nadie se salva. Ni los titulares ni los suplentes ni el banquillo que tardó en responder cuando las cosas ya estaban de cabeza”, agregó el medio en su artículo.

Por su parte, Milenio aseguró que la Selección de México fue exhibida por Colombia.

“A ocho meses del Mundial, la Selección Nacional de México quedó exhibida por Colombia, equipo que echó a la basura la mínima ilusión que había en la afición azteca con su equipo exhibiendo todas y cada una de las carencias que tiene el Tricolor goleándolo 4-0 en Arlington, Texas”, aseguró.

El periodista David Faitelson, de Televisa, también arremetió contra su selección.

“Un golpe de realidad. Colombia, con equipo alterno, exhibe y golea a México”, señaló en redes sociales.

Jefferson Lerma celebrando su gol ante México | Foto: AP

“Vergonzosa exhibición de la selección mexicana. Hoy, México no tuvo nada: borrado y aplastado”, señaló en redes sociales.

“Selección mexicana, a 243 días del Mundial. El principal problema es la falta de calidad en la generación futbolística. Y Javier Aguirre, que no es capaz de cubrir esa ausencia con otro tipo de argumentos tácticos”, sostuvo.

Así fue el partido

Los colombianos, que dominaron desde el arranque, gestaron el 1-0 en un tiro libre desde la derecha. De zurda, Rodríguez mandó un hiriente balón al área chica, donde apareció Lucumí para rematar a bocajarro ante la indecisión del portero Ángel Malagón.

En el comienzo del segundo tiempo, James dio otra muestra de su ingenio y precisión con un toque vertical desde el centro del mediocampo para que Díaz, figura del Bayern de Múnich, definiera el 2-0 con un toque fino.

La jugada del 3-0 surgió en otro tiro libre por el costado izquierdo. El capitán colombiano mandó un centro que la defensa mexicana rechazó, pero Lerma estuvo atento al rebote para ampliar la cuenta con un disparo fulminante.

Imagen del partido amistoso entre Colombia y México, en los Estados Unidos. | Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

Cerca del final, Carbonero fue proyectado al frente con un pase profundo de Juan Fernando Quintero y sentenció la contienda con un toque que se coló entre las piernas del cancerbero mexicano.

El gol de la honra se le negó a México al 90 cuando Germán Berterame, atacante argentinomexicano del Monterrey, estrelló un remate al poste.

El martes, en su segundo partido de la actual fecha FIFA, México recibirá a Ecuador en el estadio Akron, en Zapopan, Jalisco.

Colombia, en tanto, se medirá el mismo día con Canadá en Harrison, cerca de Nueva York.