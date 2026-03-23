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Repechaje al Mundial 2026 y amistosos: calendario pinta semana llena de fútbol; prográmese para ver a la Selección

El Mundial 2026 conocerá las seis selecciones que faltan por aterrizar en la Copa del Mundo.

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Redacción Deportes
23 de marzo de 2026, 11:56 a. m.
Colombia y Francias disputarán uno de los amistosos programados para esta doble fecha.
Colombia y Francias disputarán uno de los amistosos programados para esta doble fecha. Foto: Getty Images

Esta semana es clave para definir las seis selecciones que faltan para completar los 48 equipos que disputarán el Mundial 2026; hasta el momento se conocen 42 equipos, por lo que varias naciones están atentas para saber si podrán tener representación en el torneo más importante del mundo.

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Bolivia será el representante de Conmebol en el repechaje intercontinental para el Mundial 2026.
Bolivia será el representante de Conmebol en el repechaje intercontinental para el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Fechas de repechaje internacional

Por un lado, están los equipos de República del Congo e Irák, los cuales esperan el desenlace de los partidos Bolivia vs. Surinam y Nueva Caledonia vs. Jamaica para conocer los rivales que definirán dos de los clasificados a la Copa Mundo.

El vencedor de la llave que disputarán Congo, Nueva Caledonia y Jamaica caerá al Grupo K, donde se encuentran Portugal, Colombia y Uzbekistán; por su parte, el vencedor de la zona en la que se encontrarán Irak, Surinam y Bolivia llegará al Grupo I, donde ya están Francia, Noruega y Senegal.

Cabe precisar que Congo e Irak, por gozar de un mejor posicionamiento en el ranking FIFA, disputarán directamente la final, lo que puede jugar a favor de estas dos selecciones. Los encuentros se jugarán en territorio neutral, por lo que se escogió a México como sede de este desenlace.

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Jueves 26 de marzo - semifinales

  • Bolivia vs. Suriname.
  • Nueva Caledonia vs. Jamaica.

Martes 31 de marzo - finales

  • Irak vs. Bolivia/Suriname.
  • R.D. del Congo vs. Nueva Caledonia/Jamaica.

Fechas del repechaje en Europa

Para el repechaje europeo, que podría dejar por fuera a Italia, participarán las 12 selecciones que terminaron en el segundo lugar de sus grupos y otros cuatro equipos mejor clasificados en la Liga de Naciones.

Los 16 equipos fueron divididos en cuatro zonas, disputarán las semifinales y los ganadores de cada llave clasificarán al Mundial; de esta manera se completarán las 48 selecciones que estarán en México, Estados Unidos y Canadá.

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Italia enfrenta a Malta e Inglaterra en las fechas de octubre.
Italia se medirá a Irlanda en uno de los partidos de la llave A. Foto: Getty Images

Jueves 26 de marzo - semifinales

  • Italia vs. Irlanda del Norte (Llave A)
  • Gales vs. Bosnia y Herzegovina (Llave A)
  • Ucrania vs. Suecia (Llave B)
  • Polonia vs. Albania (Llave B)
  • Turquía vs. Rumania (Llave C)
  • Eslovaquia vs. Kosovo (Llave C)
  • Dinamarca vs. Macedonia del Norte (Llave D)
  • República Checa vs. Irlanda (Llave D)

Martes 31 de marzo - finales

  • Gales/Bosnia y Herzegovina vs. Italia/Irlanda del Norte (Llave A)
  • Ucrania/Suecia vs. Polonia/Albania (Llave B)
  • Eslovaquia/Kosovo vs. Turquía/Rumania (Llave C)
  • República Checa/Irlanda vs. Dinamarca/Macedonia del Norte (Llave D)

Amistosos internacionales

la doble fecha de amistosos que se disputarán entre esta y la próxima semana, son claves para dar rodaje a sus selecciones antes de definir la lista de los jugadores convocados para el Mundial 2026.

Jueves 26 de marzo

  • Brasil vs. Francia
  • Colombia vs. Croacia
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Jefferson Lerma durante el primer entrenamiento de la Selección Colombia en Orlando.
Jefferson Lerma durante el primer entrenamiento de la Selección Colombia en Orlando. Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

Viernes 27 de marzo

  • Suiza vs. Alemania
  • Marruecos vs. Ecuador
  • Inglaterra vs. Uruguay

Sábado 28 de marzo

  • México vs. Portugal (reapertura oficial del mítico Estadio Azteca)

Martes 31 de marzo

  • México vs. Bélgica
  • Croacia vs. Brasil
  • Francia vs. Colombia
  • Países Bajos vs. Ecuador