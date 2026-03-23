Repechaje al Mundial 2026 y amistosos: calendario pinta semana llena de fútbol; prográmese para ver a la Selección

Esta semana es clave para definir las seis selecciones que faltan para completar los 48 equipos que disputarán el Mundial 2026; hasta el momento se conocen 42 equipos, por lo que varias naciones están atentas para saber si podrán tener representación en el torneo más importante del mundo.

Bolivia vs. Surinam: hora y canal para ver el primer partido del repechaje al Mundial 2026

Bolivia será el representante de Conmebol en el repechaje intercontinental para el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Fechas de repechaje internacional

Por un lado, están los equipos de República del Congo e Irák, los cuales esperan el desenlace de los partidos Bolivia vs. Surinam y Nueva Caledonia vs. Jamaica para conocer los rivales que definirán dos de los clasificados a la Copa Mundo.

El vencedor de la llave que disputarán Congo, Nueva Caledonia y Jamaica caerá al Grupo K, donde se encuentran Portugal, Colombia y Uzbekistán; por su parte, el vencedor de la zona en la que se encontrarán Irak, Surinam y Bolivia llegará al Grupo I, donde ya están Francia, Noruega y Senegal.

Cabe precisar que Congo e Irak, por gozar de un mejor posicionamiento en el ranking FIFA, disputarán directamente la final, lo que puede jugar a favor de estas dos selecciones. Los encuentros se jugarán en territorio neutral, por lo que se escogió a México como sede de este desenlace.

Jueves 26 de marzo - semifinales

Bolivia vs. Suriname.

Nueva Caledonia vs. Jamaica.

Martes 31 de marzo - finales

Irak vs. Bolivia/Suriname.

R.D. del Congo vs. Nueva Caledonia/Jamaica.

Fechas del repechaje en Europa

Para el repechaje europeo, que podría dejar por fuera a Italia, participarán las 12 selecciones que terminaron en el segundo lugar de sus grupos y otros cuatro equipos mejor clasificados en la Liga de Naciones.

Los 16 equipos fueron divididos en cuatro zonas, disputarán las semifinales y los ganadores de cada llave clasificarán al Mundial; de esta manera se completarán las 48 selecciones que estarán en México, Estados Unidos y Canadá.

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Italia se medirá a Irlanda en uno de los partidos de la llave A. Foto: Getty Images

Jueves 26 de marzo - semifinales

Italia vs. Irlanda del Norte (Llave A)

Gales vs. Bosnia y Herzegovina (Llave A)

Ucrania vs. Suecia (Llave B)

Polonia vs. Albania (Llave B)

Turquía vs. Rumania (Llave C)

Eslovaquia vs. Kosovo (Llave C)

Dinamarca vs. Macedonia del Norte (Llave D)

República Checa vs. Irlanda (Llave D)

Martes 31 de marzo - finales

Gales/Bosnia y Herzegovina vs. Italia/Irlanda del Norte (Llave A)

Ucrania/Suecia vs. Polonia/Albania (Llave B)

Eslovaquia/Kosovo vs. Turquía/Rumania (Llave C)

República Checa/Irlanda vs. Dinamarca/Macedonia del Norte (Llave D)

Amistosos internacionales

la doble fecha de amistosos que se disputarán entre esta y la próxima semana, son claves para dar rodaje a sus selecciones antes de definir la lista de los jugadores convocados para el Mundial 2026.

Jueves 26 de marzo

Brasil vs. Francia

Colombia vs. Croacia

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Jefferson Lerma durante el primer entrenamiento de la Selección Colombia en Orlando. Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

Viernes 27 de marzo

Suiza vs. Alemania

Marruecos vs. Ecuador

Inglaterra vs. Uruguay

Sábado 28 de marzo

México vs. Portugal (reapertura oficial del mítico Estadio Azteca)

Martes 31 de marzo