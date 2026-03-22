Malas noticias para James Rodríguez a días de partidos amistosos con la Selección Colombia

James Rodríguez volvió a salir desde el banco con el Minnesota United en un empate 0-0 en casa frente al Seattle Sounders.

Movimiento en la concentración de Selección Colombia: revelan noticias sobre los convocados

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

El capitán de la selección colombiana ingresó en el minuto 77, en sustitución del argentino Tomás Chancalay y de sus botas salieron las ocasiones más claras de Minnesota en la recta final.

Nada más saltar al césped, Rodríguez entregó una mágica asistencia que el estadounidense Anthony Markanich no supo culminar frente al arco y después habilitó varias opciones de peligro a balón parado.

En su debut de la semana pasada, el mediapunta sólo jugó 26 minutos en una derrota 6-0 a manos del Vancouver Whitecaps, la peor de la historia de Minnesota.

El exjugador del Real Madrid podría ganar más rodaje de cara al Mundial en los próximos amistosos de Colombia ante Francia y Croacia.

Todos los convocados por Surinam juegan en Europa: algunos compiten con Luis Díaz y se la ponen difícil a Bolivia

Convocatoria Selección Colombia

Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)

Camilo Vargas – Atlas (MÉX)

Carlos Gómez – Vasco da Gama (BRA)

Daniel Muñoz – Crystal Palace (ENG)

David Ospina – Atlético Nacional

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)

Déiver Machado – FC Nantes (FRA)

Gustavo Puerta – Racing de Santander (ESP)

James Rodríguez – Minnesota United F. C. (USA)

Jaminton Campaz – C.A. Rosario Central (ARG)

Jefferson Lerma – Crystal Palace (ENG)

Jhon Arias – S.E. Palmeiras (BRA)

Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (RUS)

Jhon Lucumí – Bologna F. C. (ITA)

Johan Carbonero – Internacional S.C. (BRA)

Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (ESP)

Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)

Juan David Cabal – Juventus (ITA)

Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)

Kevin Castaño – River Plate (ARG)

Luis Diaz – Bayern Múnich (GER)

Luis Suárez – Sporting Club (POR)

Rafael Santos Borré – Internacional S.C. (BRA)

Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)

Santiago Arias – C.A. Independiente (ARG)

Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F. C. (ENG)

Cuándo son los partidos contra Croacia y Francia

Estadio donde jugará Colombia sufre inesperadas medidas y hay anuncio oficial a menos de tres meses del Mundial 2026

Francia vs. Colombia, amistoso de la Tricolor programado para 29 de marzo Foto: Getty Images

La Selección Colombia se concentrará en Orlando, Florida, desde el sábado 21 de marzo hasta el 26 del mismo mes, para enfrentar el primer encuentro ante Croacia en el Camping World Stadium (6:30 p. m.).

Posteriormente, el grupo viajará a Washington D. C. para disputar el segundo compromiso de la ventana Fifa ante Francia, el 29 del mismo mes, desde las 3:00 p. m., hora colombiana.