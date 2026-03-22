Deportes

Malas noticias para James Rodríguez a días de partidos amistosos con la Selección Colombia

El colombiano fue suplente y solo jugo un poco más de 13 minutos en el empate de su equipo en Estados Unidos.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
22 de marzo de 2026, 7:25 p. m.
James Rodríguez sigue sin figurar en su nuevo equipo, el Minnesota United.
James Rodríguez sigue sin figurar en su nuevo equipo, el Minnesota United. Foto: AP

James Rodríguez volvió a salir desde el banco con el Minnesota United en un empate 0-0 en casa frente al Seattle Sounders.

Movimiento en la concentración de Selección Colombia: revelan noticias sobre los convocados
BUENOS AIRES, ARGENTINA - 2025/06/10: James Rodriguez of Colombia seen in action during the match between Argentina and Colombia as part of 2026 FIFA World Cup Qualifiers at Mas Monumental Stadium. Final score: Argentina 1 - 1 Colombia. (Photo by Roberto Tuero/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

El capitán de la selección colombiana ingresó en el minuto 77, en sustitución del argentino Tomás Chancalay y de sus botas salieron las ocasiones más claras de Minnesota en la recta final.

Nada más saltar al césped, Rodríguez entregó una mágica asistencia que el estadounidense Anthony Markanich no supo culminar frente al arco y después habilitó varias opciones de peligro a balón parado.

En su debut de la semana pasada, el mediapunta sólo jugó 26 minutos en una derrota 6-0 a manos del Vancouver Whitecaps, la peor de la historia de Minnesota.

Deportes

Tabla de posiciones tras el duelo entre Alianza y Deportivo Cali: los de Dudamel no la pasan bien

Deportes

Real Madrid y Atlético de Madrid se sacaron chispas en el Santiago Bernabéu: así quedó la tabla de posiciones del fútbol español

Deportes

La joya que marcó Luis Javier Suárez para la victoria del Sporting de Lisboa sobre el Alverca: ¿cómo está la tabla de goleadores?

Deportes

Figuras de Barcelona y Real Madrid, las cartas ocultas de Surinam para ganarle el repechaje al Mundial 2026 a Bolivia

Ciclismo

Nairo Quintana contó el detalle que lo llevó a anunciar su retiro del ciclismo: “Es mi prioridad”

Deportes

Manchester City fulmina al Arsenal y gana la Carabao Cup: Guardiola vence en pulso a Arteta

Ciclismo

Nairo Quintana conmueve con su carta de retiro: reveló qué hará tras dejar el ciclismo profesional

Deportes

Movimiento en la concentración de Selección Colombia: revelan noticias sobre los convocados

Deportes

Estadio donde jugará Colombia sufre inesperadas medidas y hay anuncio oficial a menos de tres meses del Mundial 2026

Deportes

Hay ruido en Selección Colombia tras última noticia de Kylian Mbappé: Francia saca ventaja

El exjugador del Real Madrid podría ganar más rodaje de cara al Mundial en los próximos amistosos de Colombia ante Francia y Croacia.

Todos los convocados por Surinam juegan en Europa: algunos compiten con Luis Díaz y se la ponen difícil a Bolivia

Convocatoria Selección Colombia

  • Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)
  • Camilo Vargas – Atlas (MÉX)
  • Carlos Gómez – Vasco da Gama (BRA)
  • Daniel Muñoz – Crystal Palace (ENG)
  • David Ospina – Atlético Nacional
  • Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
  • Déiver Machado – FC Nantes (FRA)
  • Gustavo Puerta – Racing de Santander (ESP)
  • James Rodríguez – Minnesota United F. C. (USA)
  • Jaminton Campaz – C.A. Rosario Central (ARG)
  • Jefferson Lerma – Crystal Palace (ENG)
  • Jhon Arias – S.E. Palmeiras (BRA)
  • Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (RUS)
  • Jhon Lucumí – Bologna F. C. (ITA)
  • Johan Carbonero – Internacional S.C. (BRA)
  • Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (ESP)
  • Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)
  • Juan David Cabal – Juventus (ITA)
  • Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)
  • Kevin Castaño – River Plate (ARG)
  • Luis Diaz – Bayern Múnich (GER)
  • Luis Suárez – Sporting Club (POR)
  • Rafael Santos Borré – Internacional S.C. (BRA)
  • Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)
  • Santiago Arias – C.A. Independiente (ARG)
  • Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F. C. (ENG)

Cuándo son los partidos contra Croacia y Francia

Estadio donde jugará Colombia sufre inesperadas medidas y hay anuncio oficial a menos de tres meses del Mundial 2026
Francia vs. Colombia, amistoso de la Tricolor programado para 29 de marzo
Francia vs. Colombia, amistoso de la Tricolor programado para 29 de marzo Foto: Getty Images

La Selección Colombia se concentrará en Orlando, Florida, desde el sábado 21 de marzo hasta el 26 del mismo mes, para enfrentar el primer encuentro ante Croacia en el Camping World Stadium (6:30 p. m.).

Posteriormente, el grupo viajará a Washington D. C. para disputar el segundo compromiso de la ventana Fifa ante Francia, el 29 del mismo mes, desde las 3:00 p. m., hora colombiana.