Estadio donde jugará Colombia sufre inesperadas medidas y hay anuncio oficial a menos de tres meses del Mundial 2026

El legendario Estadio Azteca, escenario del partido inaugural del Mundial 2026 el 11 de junio y sede de la primera salida de la Selección Colombia en el evento de la FIFA contra Uzbekistán, se convertirá por una noche en un alojamiento de Airbnb para recibir a cuatro aficionados ansiosos de conocer el máximo escenario deportivo de México.

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En la estrategia comercial, el anfitrión designado para recibir a los cuatro huéspedes afortunados es la máxima estrella del fútbol mexicano, Hugo Sánchez, ganador de cinco Pichichi, la corona de goleador de la Liga de España, con el Real Madrid.

El portal de la plataforma de alojamientos promueve: “Duerme en el Coloso de Santa Úrsula”, como conocen los mexicanos al estadio localizado en un sector del mismo nombre.

Estadio Azteca durante el lanzamiento oficial del balón del Mundial 2026 Foto: Anadolu via Getty Images

Los afortunados huéspedes serán las primeras cuatro personas que logren concretar su reserva el 23 de marzo, según la dinámica anunciada. La estancia se llevará a cabo entre el 4 y el 5 de abril. Aficionados de Colombia podrán participar.

El Estadio Azteca se transforma

La experiencia incluye entradas para asistir al partido inaugural del Mundial 2026, en el que México se enfrentará a Sudáfrica.

“Pasa la noche en tu propia suite de lujo dentro del Estadio de la Ciudad de México para despertarte con una vista impresionante de la cancha”, promueve la plataforma Airbnb.

El anuncio está acompañado de vistas del estadio, tanto de la cancha como de instalaciones donde se observa una sala de estar con una televisión de muro a muro y una habitación de estilo minimalista.

Sí, sí… un Airbnb normal… dentro del Estadio de la Ciudad de México y el anfitrión soy yo.

Puedes reservar el 23 de marzo | 11 a.m. (hora CDMX) en https://t.co/rmL03izeWH pic.twitter.com/13BbS5X9Xc — Hugo Sánchez (@hugosanchez_9) March 17, 2026

“Los afortunados que logren reservar podrán estar conviviendo y viviendo aquí en el estadio”, dice Hugo Sánchez en una publicación de la plataforma en la red social TikTok.

A los huéspedes se les promete un recorrido VIP por el estadio y una charla con el conocido exgoleador mexicano. Cabe recordar que el escenario deportivo está siendo intervenido y promete continuar siendo uno de los mejores estadio de América.

Por disposición de las autoridades mexicanas y la FIFA, el Azteca fue sometido a una profunda renovación a marchas forzadas, en lo que será su tercer Mundial, tras albergar los de 1970 y 1986, será reinaugurado el 28 de marzo con el encuentro amistoso entre México y Portugal, que no tendrá a Cristiano Ronaldo.

No cabe duda que es un césped emblemático del fútbol en el planeta, donde, por ejemplo, Diego Armando Maradona hizo historia en la Copa del Mundo de 1986.