Durante las últimas semanas, la salida de las convocatorias de las diferentes selecciones que participarán en el Mundial 2026 ha llamado la atención. De cara a la doble fecha Fifa de finales del mes en curso, los entrenadores han dado el listado de jugadores que usarán.

Portugal, que es rival de Colombia en la cita mundialista, se enfrentará a México y Estados Unidos, respectivamente. Dichos partidos serán el 28 y 31 de marzo en Norteamérica.

Para los portugueses es importante enfrentarse a equipos fuera de Europa, porque conocen las habilidades de la Tricolor y no quieren sorpresas en la fecha 3 de la fase de grupos.

Portugal será el rival más complicado que enfrente Colombia en la primera fase del Mundial 2026 Foto: Getty / Montaje Semana

Roberto Martínez, como el DT de Portugal, ha llamado a sus mejores hombres, pero no ha tenido en cuenta al más importante de todos: Cristiano Ronaldo.

Así es, CR7 en esta oportunidad quedó fuera de la lista que dio a conocer en las últimas horas la Federación Portuguesa de Fútbol.

Esto es completamente sorpresivo, al punto que retumba en Colombia, pues se desconoce si al astro portugués le va a alcanzar para estar en el próximo Mundial y se dará el enfrentamiento mediático entre James y Cristiano.

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Motivos de su ausencia en Portugal

Fabrizio Romano, uno de los periodistas deportivos de mayor relevancia a nivel mundial, fue quien aclaró, en parte, los motivos por los que Cristiano no va en esta gira con su país.

“Cristiano Ronaldo NO formará parte de la selección portuguesa para los partidos amistosos de la próxima semana, ya que sigue lesionado”, apuntó a través de su cuenta de X.

Cristiano Ronaldo, máxima figura de Portugal para el Mundial 2026 Foto: Getty Images

Con esta permanencia en Arabia Saudita, el único objetivo sería el de “la recuperación total tras las conversaciones entre el Al Nassr y el cuerpo técnico de Portugal”.

Desde principios de marzo, el lío que tenía en vilo a Ronaldo era una lesión en el tendón de la rodilla, que fue lo informado por Al-Nassr en su momento.

Esto le ha llevado más tiempo del esperado para recuperarse. Su entrenador en Arabia, Jorge Jesus, fue quien dio el parte: “Vemos que la lesión sufrida por Cristiano Ronaldo fue más grave de lo esperado”.

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Se espera que, a 83 días para la Copa del Mundo, la estrella portuguesa pueda recuperarse. Cabe recordar que el Colombia vs. Portugal es el partido que más demanda de boletería ha tenido y se disputará el 27 de junio próximo.

Convocatoria de la Selección de Portugal

Porteros: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP).

Defensas: Matheus Nunes (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), António Silva (SL Benfica) y Tomás Araújo (SL Benfica).

Mediocampistas: Rúben Neves (Al Hilal), Samú Costa (Mallorca), Mateus Fernandes (West Ham), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United) y Rodrigo Mora (FC Porto).

Atacantes: Ricardo Horta (SC Braga), Pedro Gonçalves (Sporting CP), João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Rafael Leão (AC Milan), Pedro Neto (Chelsea), Gonçalo Guedes (Real Sociedad) y Gonçalo Ramos (PSG).