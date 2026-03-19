Francia confirmó convocados para el amistoso contra Colombia: técnico galo no se guardó nada

La selección francesa confirmó la lista de convocados para afrontar el partido amistoso contra Colombia, el próximo 29 de marzo.

El día que ‘El Tren’ Valencia le marcó tres goles a Francia: ¿Cuántas veces se ha enfrentado Colombia a los ‘galos’?

El entrenador Didier Deschamps confirmó los 26 hombres que harán parte de la nómina que se medirá a Colombia en Estados Unidos, en uno de los dos partidos que disputarán ambas selecciones de cara a la Copa del Mundo.

¿Mbappé, convocado para jugar contra Colombia?

Las dudas giraban sobre la presencia del delantero del Real Madrid y figura de la selección francesa, Kylian Mbappé, quien arrastra molestias físicas que lo tuvieron por fuera de las canchas por varias semanas, reapareciendo en el duelo de vuelta en el que su club consiguió la clasificación a cuartos de final de la Champions League al derrotar al Manchester City.

Deschamps lo incluyó en la lista de convocados, junto a los delanteros Akliouche, Cherki, Dembelé, Doué, Ekitike, Mouani, Olise y Thuram. Si bien aparece en la convocatoria, aún es un misterio si el delantero será parte de los inicialistas, teniendo en cuenta que días después su selección se deberá enfrentar a Brasil, otro ‘hueso duro de roer’ que exigirá más de la cuenta a los franceses. El técnico galo deberá medir la participación de Mbappé en ambos encuentros, pues aunque aparentemente esté recuperado, lo más conveniente será tenerlo entre algodones para evitar una recaída que pueda comprometer su participación en el Mundial 2026.