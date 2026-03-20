El peculiar favor que le pidió Carlos Antonio Vélez a James Rodríguez: “Te ves más bonito”

James Rodríguez fue citado por Néstor Lorenzo para los amistosos ante Croacia y Francia de fin de mes, que servirán también como preparación de cara al Mundial 2026.

El ’10′ llegará a la citación habiendo jugado apenas unos cuantos minutos después de más 100 días de inactividad. Su arribo a Minnesota United fue un ‘salvavidas’ total para su carrera, pero no empezó como se esperaba.

James Rodríguez entrando al campo para hacer su debut en Minnesota United de la MLS Foto: Getty Images

Algunos problemas físicos días después de haber aterrizado a la MLS frenaron su debut. Apenas hasta el pasado fin de semana entró ante Whitecaps, pero sufriendo la peor derrota de la historia del club que hace parte.

Y después de ello, dio unas declaraciones sobre los campos artificiales, que han llenado de motivos a periodistas como Carlos Antonio Vélez para criticarlo sin contemplación.

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Vélez mandó a callar a James

“Mi cuerpo no está acostumbrado a entrenar en una cancha así, tan dura, en un campo que es artificial, pero estoy intentando hacer las cosas bien”, fue lo dicho por James y que motivó a Vélez a mandarlo callar.

En una de sus columnas más recientes, el periodista deportivo criticó fuertemente lo dicho por el ’10′. Para Vélez, todo lo que James emita para no aceptar su mal andar, es “disculpa”.

🎙️ ¡Opina @velezfutbol sobre las declaraciones de James Rodríguez criticando el césped artificial de la MLS!#PlanetaFútbol pic.twitter.com/GhENk4b5TC — Win Sports (@WinSportsTV) March 19, 2026

“No hay posibilidad, y esto, pues, es un favor personal: no hay posibilidad de que alguien que tenga acceso a James o a su entorno le pida que no hable más. Porque sus salidas ya son famosas en el mundo. Y después, la reculada, mucho más famosa”, aseveró Carlos Antonio.

Sin perdonarle ninguna de las declaraciones que haya hecho Rodríguez, Vélez se las recordó una a una.

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“La primera, lo del frío en Alemania. No, es que me sacaron de contexto, fue un chiste. Lo dijo y eso quedó en la historia. Uno, dos, lo de comer con la mano. No, no, una cosa es el juego y otra cosa es que coman con la mano. Una cosa es el frío y otra cosa es que coman con la mano. ¿O será que a James le hizo frío en Alemania y no le hace frío a Lucho? Por eso les digo, es mejor que calladito te ves más bonito", lo comparó por el presente de Luis Díaz en Bayern Múnich donde también estuvo James.

Después de todo ese contexto, fue que tomó como referencia lo más reciente: “James Rodríguez critica al césped artificial tras su debut en la MLS. No entiendo”.

James Rodríguez, figura de Minnesota United y Selección Colombia Foto: Getty Images

“No le sirve que coman con la mano, no le sirve el frío, no le sirve el césped, la cancha sintética. Puede que eso sea cierto, pero transmitir eso de manera permanente se vuelve una disculpa. Una disculpa”, criticó del capitán de la Selección Colombia.

¿Y entonces el día que hagan las cosas bien qué? Ese día no hizo frío, no comieron con la mano o la cancha ya no le hizo daño. Por eso, si alguien tiene acceso al entorno del caballero, por favor, por su bien, y no le da papaya a nadie para que lo convierta en un meme", culminó Vélez sobre las palabras emitidas recientemente por el ’10′.