James Rodríguez ya reveló lo que más le cuesta de la MLS: confesión encendió el debate

James Rodríguez tuvo un amargo debut en la MLS. Fue el pasado domingo, 15 de marzo, en la derrota de su equipo, Minnesota United, por 6-0 ante Vancouver Whitecaps.

Así titula la prensa mundial el debut de James Rodríguez con Minnesota United: “El peor”

James Rodríguez ingresó en el segundo tiempo de ese partido, a los 65′, cuando ya Minnesota United caía por 5-0. Poco o nada pudo hacer el colombiano para revertir el aparatoso resultado en contra.

Lo que sí pasó fue que James Rodríguez se pronunció. El pasado martes 17 de marzo, dos días después de su debut con Minnesota United, el capitán de la Selección Colombia habló con Pioneer Press y allí dejó sus sensaciones.

Incluso, reveló qué es lo que más le ha costado desde la llegada al balompié estadounidense.

“A James Rodríguez le ha resultado difícil adaptarse al césped artificial”

Lo que se divisaba desde antes de que James Rodríguez llegara a la MLS acabó siendo cierto y generó debate en redes sociales. Al colombiano le ha costado adaptarse al césped artificial, ya sea en los entrenamientos con Minnesota United o en el BC Place de Vancouver, donde jugaron ante los Whitecaps.

“El jugador de 34 años dijo que le ha resultado difícil adaptarse a jugar en césped artificial en los entrenamientos de los Loons y en el BC Place de Vancouver”, afirmó el medio referenciado.

De hecho, dijo que no pudo jugar el pasado sábado 7 de marzo, en la visita de Minnesota United ante Nashville, por un “problema en el pie”.

“James considera que la MLS es una liga muy física, donde se corre más de lo que se juega”, añadió Pioneer Press.

El colombiano James Rodríguez ingresó en el segundo tiempo del partido en el que Minnesota fue ampliamente superado por Vancouver. Foto: Getty Images

“Siempre estoy dispuesto a aprender cosas nuevas a lo largo de mi dilatada carrera. Me estoy adaptando a este nuevo estilo de fútbol y, como digo, siempre quiero ayudar al equipo a ganar y jugar bien”, dijo James Rodríguez, quien espera estar a punto, en junio, para el Mundial 2026 con Selección Colombia.

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¿Qué dijo James Rodríguez sorbe su futuro en Minnesota United?

El contrato de James Rodríguez en Minnesota United va hasta junio de este 2026, justo empatando con el Mundial a jugar con Selección Colombia. ¿Su futuro? Sigue siendo un misterio, y él mismo prefirió no hablar de ello.

“No quiero pensar en el futuro porque, para mí, pensar en lo que viene no es bueno (...) Siempre vivo el presente. Y por ahora, estoy aquí. Quiero ayudar. Después del Mundial, ya veremos”, le dijo James al medio referenciado.