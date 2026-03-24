La reacción del DT del Minnesota United tras el show de James Rodríguez en la MLS: “Se notó su impacto”

James Rodríguez sigue sumando minutos con el Minnesota United. En su segundo partido desde que llegó a la MLS de Estados Unidos, pudo tener algo más de protagonismo y su club no pasó vergüenzas, tal como sucedió en su debut en Canadá, donde fue goleado 6-0 por Vancouver Whitecaps.

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Otra vez, fue poco tiempo en la cancha, pues aún no es titular en el Minnesota United, pero los 15 minutos en el césped fueron suficientes para demostrar que su calidad sigue intacta a pesar de no tener ritmo de competencia tras el fin del contrato con el Club León de México en noviembre pasado.

Y teniendo en cuenta también algunas lesiones que le han perjudicado en su carrera deportiva, básicamente por molestias en el sóleo. Todo esto parece quedar en el pasado y mucho más en la recta final al Mundial 2026. James va sumando minutos y la angustia del país va bajando. En el 0-0 con Seattle Sounders, el volante colombiano ingresó sobre el minuto 78 y tuvo gestos que dan confianza.

James Rodríguez, 10 de Minessota United y Selección Colombia Foto: MLS via Getty Images

El balance ante Seattle quedó en 6.9 de calificación, además de haber ejecutado el 87 % de los pases. Tocó el balón unas 20 veces y creó dos opciones de peligro claras. Una de esas asistencias fue resaltada por la cuenta de la MLS en español, que compartió la repetición a la que le agregó: “Primera que toca James, primera pincelada de James”. El DT Cameron Knowles también lo elogió.

El técnico de Minnesota habló de James

“Lo hablamos como cuerpo técnico, pensamos en cómo iba el partido y esa fue la decisión que tomamos. Sin duda, se notó su impacto cuando entró al partido. Creo que las ocasiones que creó son ocasiones que podemos aprovechar para marcar y ganar”, dijo Cameron en rueda de prensa.

“Fantástico. Es decir, uno espera que los jugadores que entran cambien el partido. Entraron y tuvieron momentos geniales. James entró y encontró a Anthony Markanich, estuvimos muy cerca de lograrlo", elogió el entrenador de Nueva Zelanda.

Head coach Cameron Knowles on the performances of the subs and why didn’t James Rodríguez came on earlier. #MNUFC



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Minutos, pases, acciones de gol y palabras del entrenador del Minnesota United que le caen muy bien a Selección Colombia en vísperas de los amistosos contra Croacia y Francia. James viaja al sur de Estados Unidos y ya trabaja con el grupo de Néstor Lorenzo para fortalecer la ruta de trabajo hacia el Mundial 2026, que es su máximo objetivo en este año.