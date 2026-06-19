Tabla de posiciones del grupo C tras el Brasil vs. Haití: se apretó todo y Marruecos está atento

Brasil hizo la tarea y este viernes, 19 de junio, goleó por 3-0 a Haití en la segunda fecha del grupo C del Mundial 2026. Los goles fueron de Matheus Cuña por duplicado (23′ y 36′) y Vinícius Júnior (45+3′). El compromiso se disputó en el estadio Filadelfia.

🔴 Calendario y fixture de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Grave problema para Raphinha contra Haití en el Mundial 2026: alarmas encendidas en Brasil

El primer gol de Matheus Cunha fue aprovechando un rebote del portero haitiano, Johnny c. Era el 1-0 que generaba desahogo en una selección canarinha, cuestionada por el arranque de torneo que tuvo.

¡GOL DE BRASIL!



Matheus Cunha puso el 1-0 de la Canarinha frente a Haití. pic.twitter.com/ziyC4k90vm — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

Luego, el propio Cunha mandó el balón a guardar con un violento remate inatajable al palo del portero Johnny Placide. Finalmente, Vini Jr. aprovechó un mano a mano que tuvo y decretó la goleada lapidaria.

¡GOLAZO DE BRASIL!



Matheus Cunha se escapó y selló el 2-0 ante Haití. pic.twitter.com/MktN9xek0e — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

Y LLEGÓ EL GOL DE VINI



El 7 de Brasil marcó el 3-0 ante Haití y la Canarinha se va al descanso con el inicio de lo que puede ser una goleada más grande.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/tzaSyR4dyt — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

Aunque Haití trató de defender el partido en varios tramos, no se le dio la solidez necesaria para poder detener los constantes ataques de los pentacampeones del mundo.

Así las cosas, se apretó el grupo C del Mundial 2026 y la noticia está allí. Brasil es líder con cuatro puntos, segundo asoma Marruecos con las mismas unidades, mientras Escocia asoma en el tercer lugar con tres. Haití es colero con cero unidades.

Más temprano, este mismo viernes, Marruecos venció 1-0 a Escocia en el estadio Boston. Los africanos dieron también un golpe de autoridad con miras a una posible clasificación a dieciseisavos de final.

Tabla de posiciones del grupo C en el Mundial 2026: Brasil y Marruecos empatan con cuatro puntos

En Brasil y Marruecos ya se habla de una casi segura clasificación, pero como la zona está tan apretada, se desconoce cómo van a quedar las posiciones.

Para ello habrá que esperar hasta la última jornada de este grupo C, misma que se va a desarrollar de la siguiente forma: