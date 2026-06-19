Marruecos, prácticamente clasificada a segunda fase del Mundial 2026 y avisa a Brasil: así va la tabla del grupo D

La selección de Marruecos avisó en el grupo D y metió presión a Brasil tras derrotar 1-0 a Escocia en el Gillette Stadium de Boston. Los marroquíes se fueron encima de su rival desde el primer minuto, no lo dejaron reaccionar y rápidamente sacaron de competencia a los escoceses, que venían de ganar en la primera fecha ante Haití.

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Un gol a los 73 segundos de comenzar el partido fue suficiente para que Marruecos ganara 1-0. El delantero Ismael Saibari, quien será fichado por el Bayern Múnich, equipo en el que también jugará Luis Díaz, se encargó de marcar de manera prematura para abrir el marcador y darle el triunfo a su país en la Copa del Mundo.

Con este resultado, Marruecos suma cuatro puntos en el grupo D y queda muy cerca de clasificar a la siguiente fase del Mundial de 2026. Además, envía un mensaje a Brasil en la lucha por el primer lugar de la zona.

No solo eso, sino que su buen proceso deportivo sigue dando de qué hablar en el mundo y la perfila como una de las selecciones capaces de dar la sorpresa, tal como ocurrió en Qatar 2022, cuando alcanzó las semifinales.

Saibari, héroe de Marruecos

Ismael Saibari necesitó poco más de un minuto para marcar el gol más rápido de esta edición del Mundial de 2026. El atacante de la Selección de Marruecos aprovechó la desconcentración con la que ingresó la defensa de Escocia al Gillette Stadium de Boston y, en su primera posesión, no perdonó para poner el 1-0 parcial y sentenciar a un conjunto europeo que nunca inquietó la portería de Yassine Bounou.

Ismael Saibari celebra en el Gillette Stadium de Boston. Foto: Getty Images

Fue muy rápido que Marruecos impusiera su jerarquía en la cancha y el resto fue trámite. Es un gol que despeja dudas tras el empate ante Brasil en la primera fecha. Los marroquíes están hablando duro y ahora le pelean de frente el primer lugar del grupo C a los favoritos brasileños.

Escocia no pudo frenar la avalancha marroquí y rápidamente se vio en desventaja tras el remate cruzado de Saibari. Además, durante la primera parte, quedaron en evidencia sus falencias ofensivas, ya que la falta de contundencia y agresividad en el campo fueron las protagonistas.

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De esta manera, Ismael Saibari se suma al grupo de jugadores con dos goles en la tabla de goleadores del Mundial de 2026, en la que también destacan el alemán Kai Havertz, el inglés Harry Kane, el noruego Erling Haaland, el francés Kylian Mbappé, el suizo Johan Manzambi y el estadounidense Folarin Balogun.

Saibari también es noticia por estos días en Europa, ya que el Bayern Múnich acelera las gestiones para cerrar su fichaje mientras avanza el Mundial de 2026. Es uno de los jugadores que, en plena disputa de la Copa del Mundo, podría cambiar de equipo y firmar un nuevo contrato desde Estados Unidos.