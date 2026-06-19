Nuevo compañero de Luis Díaz en Bayern Múnich anota el gol más rápido del Mundial 2026: Escocia lo sufre

El delantero Ismael Saibari necesitó algo más de un minuto para marcar el gol más rápido de esta edición en el Mundial 2026. El atacante de la Selección Marruecos aprovechó la siesta con la que entró la defensa de Escocia al Gillette Stadium de Boston y en su primera posesión no perdonó para el 1-0 parcial.

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Fue muy rápido que Marruecos impuso su jerarquía en la cancha y es un gol que refleja la realidad de su brillante proceso deportivo y despeja dudas tras el empate ante Brasil en la primera fecha. Los marroquíes están hablando duro y ahora le pelean de frente el primer lugar del grupo C a los favoritos brasileños.

UN MINUTO Y GOL DE MARRUECOS



Solo bastaron 73 segundos para que Ismael Saibari abriera el marcador ante Escocia en Boston.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/wR3VFhRrAu — DSPORTS (@DSports) June 19, 2026

Escocia, que le ganó a Haití en la primera fecha, no pudo frenar la avalancha marroquí en apenas a primera posesión y muy rápido se fue en desventaja tras el remate cruzado de Saibari. Además, durante la primera parte, comenzó a reflejar sus defectos ofensivos, pues no generó peligro alguno en el arco de Yassine Bounou.

Saibari, rumbo al Bayern Múnich

De esta manera, Ismael Saibari entra al club de jugadores con dos goles en la tabla de goleadores del Mundial 2026, donde aparecen destacados como el alemán Kai Havertz, el inglés Karry Kane, el noruego Erling Haaland, el francés Kylian Mbappé, el suizo Johan Manzambi y el estadounidense Folarin Bolagun.

Ismael Saibari celebra en el Gillette Stadium de Boston. Foto: Getty Images

Este mismo delantero, Saibari, es noticia por estos días en Europa, ya que Bayern Múnich acelera para cerrar su fichaje mientras avanza el Mundial 2026. Es de los jugadores que en plena competencia en la Copa del Mundo podría estar cambiando de equipo y firmando nuevo contrato desde Estados Unidos.

De esta manera, Ismael se convertirá en nuevo compañero de Luis Díaz en el gigante bávaro y entrará en una fuerte competencia por la titular con Harry Kane. Bayern quiere firmarlo lo más pronto posible para que apenas cierre la Copa del Mundo se una a la pretemporada en suelo alemán.

Con las negociaciones en marcha, Saibari pasará del PSV Eindhoven de Países Bajos al club más grande de Alemania, en medio de un Mundial que parece estar hecho para que pueda hacer historia y poder reinar en la tabla de goleadores.

Por ahora, lleva dos goles marcados con Marruecos en las dos primeras fechas, desde un lugar donde algunos lo llamaban a ser figura en la Copa del Mundo. Le queda por contar el posible festín marroquí ante Haití en la última salida en la fase de grupos.