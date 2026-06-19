¿Por qué no juega Neymar con Brasil ante Haití en el Mundial 2026? Ancelotti dio sus razones

Brasil tendrá 25 jugadores disponibles para enfrentar a Haití en su segundo partido del Mundial 2026. Neymar no está en la lista de viajeros a Philadelphia y aplazará su debut para la próxima semana cuando se vean las caras contra Escocia.

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El goleador histórico de la canarinha, con 79 goles, entrenó esta semana por primera vez en el campo junto a sus compañeros, tras sufrir hace un mes una lesión muscular en la pantorrilla derecha con Santos.

Carlo Ancelotti y su comisión técnica no quieren forzar un regreso prematuro que pueda afectar luego la presencia del ’10′ en instancias más definitivas, según la prensa brasileña.

Neymar, de 34 años y que no defiende a su país desde octubre de 2023, “se quedará en Nueva Jersey para aprovechar al máximo la fase final de su proceso de recuperación”, indicó la CBF en un mensaje enviado a periodistas.

Brasil vs. Haití por el grupo C del Mundial 2026

Brasil espera sacudirse del empate contra Marruecos en la fecha pasada, un resultado que sembró dudas sobre la fiabilidad de este proyecto en busca del sexto título mundialista.

“Empezar bien es importante en un Mundial, pero lo más importante es que el equipo, más que perfecto, tiene que ser resiliente”, dijo Ancelotti en rueda de prensa. “Tienes que ser resiliente cuando las cosas no salen bien, no tienes que bajar los brazos cuando las cosas no salen bien, y creo que el equipo es resiliente y va a mejorar”, agregó.

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Carletto, de 67 años, reconoció nuevamente el mal juego de su combinado en el estreno y dijo que podría hacer “algún cambio” en el once.

“La autocrítica de los jugadores fue una crítica positiva y trabajamos en estos días para solucionar eso (el mal debut), y creo que lo vamos a solucionar, antes o después lo vamos a solucionar. Sigo creyendo que este equipo va a ser competitivo en el Mundial”, confió.

El técnico de Brasil Carlo Ancelotti (derecha) conversa con Neymar (izquierda) al final del partido amistoso contra Panamá, el domingo 31 de mayo de 2026, en Río de Janeiro. (AP Foto/Bruna Prado) Foto: AP Photo/Bruna Prado

El italiano sostuvo que no está interesado en que Brasil sea un equipo con una identidad clara, sino que espera que sea versátil para afrontar distintos rivales y momentos.

“Mi equipo tiene que hacer muchas cosas. Quiero que mi equipo defienda en bloque bajo, ataque, aproveche la calidad de los jugadores, sea agresivo en el frente, baje el bloque, sea defensivo en su área”, apuntó.

Endrick, joven goleador del Olympique de Lyon, podría ser una alternativa de cara a este juego contra Haití. ”Él es paciente, no tiene prisa y es muy maduro para su edad. Y su familia está muy cerca de él, ese es un aspecto muy importante para un joven", manifestó.

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