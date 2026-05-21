Neymar está lesionado, y el médico del Santos FC, Rodrigo Zogaib, lo confirmó de manera oficial. El astro brasileño tiene una lesión en la pantorrilla, un edema de dos milímetros. Este inconveniente físico se da a pocos días de que la Selección de Brasil inicie sus trabajo para el Mundial 2026.

Neymar defendiendo los colores de su actual equipo, Santos FC. Foto: NurPhoto via Getty Images

La reacción de Neymar tras ser convocado por Brasil al Mundial 2026: amigo cercano lo grabó

Aunque desde Santos son positivos con que el edema no impedirá que Neymar llegue en plenas condiciones a la concentración de Brasil, hay mucha expectativa. Zogaib dio el parte médico dos días después de que se conociera que Ney entraba en la lista de 26 a la Copa del Mundo.

“Neymar tiene un edema de 2 milímetros”

La confirmación de Rodrigo Zogaib fue a ge: “Neymar tiene una lesión leve en la pantorrilla, un edema. El plan, según su evolución, es que esté en condiciones de regresar a la CBF la próxima semana”.

El mismo medio referenciado cuenta que por el edema que presenta Neymar, el jugador debería someterse a un tratamiento de entre cinco a diez días. La entrevista con el médico del Santos fue el pasado miércoles, 20 de mayo de 2026.

Desde el club brasileño afirman que Neymar, incluso, podría jugar el próximo partido con Santos en Copa Sudamericana. Será el martes, 26 de mayo, en casa y contra Deportivo Cuenca por la sexta jornada de la fase de grupos de la competencia continental.

“Sin embargo, es poco probable que veamos a Neymar vistiendo la camiseta del Santos antes de ser presentado al entrenador Carlo Ancelotti. Neymar se lesionó la pantorrilla en la segunda mitad de la derrota por 3-0 ante el Coritiba el pasado domingo en Itaquera, en el Campeonato Brasileño”, afirmó ge.

Y añadió: “El jugador número 10 ha estado recibiendo tratamiento en el Centro de Entrenamiento Rei Pelé junto a su personal personal, bajo la atenta supervisión de la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol)”.

¿Neymar llegará en condiciones al Mundial 2026?

Carlo Ancelotti se la jugó por él, y por eso Neymar trabaja plenamente en su recuperación. No se sabe si el técnico italiano contará con Ney de arranque, pero quizás sí lo tenga en cuenta a lo largo de la competencia y hasta donde llegue La Canarinha.

Los ojos de Brasil sobre Neymar, su gran líder en los últimos años. Foto: Getty Images

El debut de Brasil en la cita orbital será el 13 de junio, ante Marruecos, por la primera fecha del grupo C. Se trata de un compromiso de alto nivel, con las dos selecciones candidatas al liderato enfrentándose de arranque en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.