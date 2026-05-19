A sus 24 años, el delantero de Chelsea, João Pedro, no pudo cumplir su sueño de ir a la Copa del Mundo de 2026 con la selección de Brasil.

Carlo Ancelotti presentó el pasado lunes la convocatoria final de 26 jugadores, donde no estuvo el que milita en Premier League, pero sí la estrella de la pentacampeona, Neymar Jr.

La reacción de Neymar tras ser convocado por Brasil al Mundial 2026: amigo cercano lo grabó

Para el país, la felicidad por ver la ‘Príncipe’ entre los llamados fue total. Sin embargo, la alegría de uno fue la tristeza del otro al que le cerraron la puerta para el torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Con esto salió el ‘borrado’

João tomó con altura la decisión del DT italiano sobre su citación. A través de sus redes sociales aceptó no haber sido elegido y, sin rabietas, dio a entender que ahora se convertiría en un aficionado más para apoyar a su país en la cita orbital.

“Intenté dar lo mejor de mí en todo momento. Desafortunadamente, no fue posible cumplir este sueño de representar a mi país en una Copa del Mundo, pero me mantengo tranquilo y enfocado, como siempre trato de estar”, escribió el del Chelsea mostrándose sumamente maduro.

“Las alegrías y frustraciones son parte del fútbol. De ahora en adelante, deseo buena suerte a todos los que están allí y seré solo otro hincha animándolos para que traigan el sexto título a casa”, aseveró.

Quien milita en uno de los clubes de mayor renombre de Inglaterra había hecho méritos para ser llevado a la Copa del Mundo.

Sus estadísticas lo avalaban, luego de hilar un total de 34 partidos en la temporada con los blues. A lo largo de dichos juegos, alcanzó a marcar 15 tantos y asistió cuatro veces a sus compañeros.

Neymar Jr, de Santos, jugará su último Mundial en 2026 con Brasil. Foto: Getty Images

A la hora de comparar lo de Pedro con Ney —quien está en Santos de Brasil—, el que juega en Chelsea se lleva de lejos los 6 goles en 11 partidos del ‘Príncipe’. Aun así, Ancelotti no se quiso echar encima al país y llevó a la megaestrella a su cuarto Mundial.

Neymar vivió con desespero el llamado

Quien milita en Santos de Brasil no ha sido un habitual llamado de Ancelotti desde que el europeo tomó las riendas de la canarinha.

Para el exentrenador del Real Madrid, los méritos que venía haciendo Ney no eran suficientes. Sin embargo, jamás le cerró la puerta a llevarlo al Mundial y dar un golpe de última hora que alegrase a dicha nación.

Carlo Ancelotti decidió llevar a Neymar al Mundial 2026 Foto: Getty Images

Al final, el técnico se inclinó por un pedido colectivo y dio gusto a un jugador que añoraba tener la última chance de su carrera deportiva para ser campeón mundial con Brasil.

Tras el anuncio oficial de Ancelotti han surgido videos de Ney en los minutos previos al aviso. Allí dio muestra de los nervios que tenía: “Tengo una teoría: si no me fuera a convocar, me habría llamado”, decía.

“Tengo una teoría: si no me fuera a convocar, me habría llamado. Hasta tengo miedo de mirar el teléfono. No sé, estoy desesperado”.



Los NERVIOS que tenía el mismísimo Neymar antes de saber la lista para el Mundial. ❤️🇧🇷 pic.twitter.com/itkcjWKROb https://t.co/FwDihftH4i — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 19, 2026

“Hasta tengo miedo de mirar el teléfono. No sé, estoy desesperado”, fue captado diciendo el de Santos pocos segundos antes de que Ancelotti lo mencionara como convocado oficial.