¿Cómo cargar un carro eléctrico con paneles solares? Así es la instalación

Con el aumento de vehículos eléctricos, también han nacido nuevas formas de carga. Estos carros son una opción sostenible y cuidadosa con el medioambiente, que puede suponer un ahorro económico a largo plazo.

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Se pueden cargar en electrolineras, en casa con cargadores instalados o con paneles solares. Esta última alternativa reduce aún más la huella ecológica y economiza las facturas de luz.

La marca de automotores Hyundai publicó una guía para cargar los vehículos eléctricos con paneles solares. Estos capturan la energía del sol y la convierten en electricidad, que puede ser usada para alimentar viviendas y carros.

¿Qué se necesita para cargar un carro con energía solar?

Para realizar la carga de un vehículo eléctrico, se necesita un sistema compuesto por paneles, un inversor (que convierte la energía) y baterías para la energía sobrante.

También es necesario contar con un cargador para un carro eléctrico, que se conectará a la casa para transferir energía a la batería. Hyundai señaló que esta opción brinda un ahorro económico, aunque necesita una inversión inicial en los paneles.

Los paneles solares brindan energía a la vivienda y su sistema puede ser conectado a carros eléctricos. Foto: Getty Images

Además, aprovechar la energía del sol reducirá el costo de las facturas de la luz y los precios de las electrolineras. Otra ventaja es que la energía solar es 100 % limpia, por lo que ayuda a reducir las emisiones.

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Con baterías que almacenan la energía, el carro podrá ser cargado incluso de noche usando el almacenamiento. Un punto importante es conocer de antemano cuánta energía solar es necesaria para cargar el vehículo.

Esto dependerá del modelo y los kilómetros recorridos al día. Si el consumo del carro es de 15 kWh cada 100 kilómetros y el trayecto diario son 50 km, se necesitarán alrededor de 7,5 kWh al día.

Para saber cuánta energía producirán los paneles solares, es importante revisar factores como la ubicación geográfica, la inclinación, la orientación de los paneles y su potencia.

“A modo de ejemplo: una instalación de 6 paneles de 350 Wp en una zona con buena radiación solar puede generar alrededor de 14,8 kWh al día. Con esta energía, podrías recorrer entre 80 y 120 km con un coche eléctrico de tamaño medio”, indicó Hyundai.

El proceso de carga se realiza de manera sencilla: en el día, los paneles solares generan electricidad, esta pasa al inversor y luego al cargador del vehículo. Con la energía sobrante almacenada en baterías se pueden usar otros electrodomésticos del hogar.