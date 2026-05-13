La aparición de carros eléctricos en Colombia es cada vez más notable y cientos de ciudadanos del país optan por escoger estos vehículos que utilizan energías renovables no fósiles y que son más sostenibles para el medio ambiente.

Carros eléctricos sin enchufe: el boom que desbordó a los conjuntos residenciales

Es en medio de esta tendencia que surgen nuevas necesidades por parte de los conductores de estos carros, entre ellas las instalaciones de cargadores en sus respectivos conjuntos residenciales, ya que permite brindar soluciones para los dueños y recargar sus carros sin depender únicamente de estaciones públicas.

Sin embargo, muchas personas presentan inquietudes sobre el montaje de los puntos de carga, preguntándose si es posible colocar estos dispositivos en sus hogares o si la administración donde habitan tiene la capacidad de negar ese acceso.

Esto es lo que dice el Gobierno Nacional ante la implementación de cargadores para carros eléctricos

La decisión de colocar un cargador para un vehículo eléctrico va más allá de un simple acuerdo, ya que tiene que seguir ciertos requerimientos de acuerdo con la Ley 675 de 2001 junto con otras normas de propiedad horizontal.

De acuerdo con la ley colombiana, se puede realizar la instalación de estaciones de carga para los vehículos eléctricos en conjuntos residenciales, sobre todo si estos tienen un punto de conexión y un parqueadero privado.

La instalación de puntos de carga debe ser realizada por personal certificado para garantizar la seguridad. Foto: Getty Images

No obstante, la normativa indica que esta implementación solo se puede realizar si es autorizada por la asamblea de copropietarios, es decir, no puede ser solamente decidida por la administración o el consejo del conjunto residencial.

Dentro de la aprobación de los copropietarios, también se tienen en cuenta varios requisitos técnicos para que no perjudique la zona, tales como el cumplimiento de las normas eléctricas de seguridad, prevenir algún caso de sobrecarga que se presente en el edificio, la instalación de la estación de carga por parte de personal certificado y la evaluación de la red eléctrica del conjunto antes de implementar el cargador.

Proceso de solicitud de permiso para instalar un cargador eléctrico

Los dueños de carros eléctricos que busquen instalar un cargador en sus hogares deben realizar una solicitud formal con la administración de su respectivo conjunto. De esta manera, la copropiedad analizará detalladamente si se puede aprobar o no la petición del conductor.

Dentro de esta solicitud, se tendrá en cuenta el diseño eléctrico y las características del cargador, así como la validación de un personal autorizado.

Asimismo, el conjunto tiene que expedir un concepto sobre capacidad energética con el objetivo de prevenir algún caso de sobrecargas en la red del edificio.

Cabe mencionar que los costos de la instalación de los cargadores para vehículos eléctricos son asumidos por el dueño del vehículo, quien paga por el costo total, junto con el mantenimiento y consumo de energía del cargador.