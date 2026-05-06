¿Es seguro cargar un carro eléctrico bajo la lluvia? Lo que debe saber para esta temporada de lluvias

En los últimos meses, ha aumentado la compra y el uso de carros eléctricos en el país. Cada vez es más común su circulación en las vías del territorio nacional, donde se han ido instalando electrolineras capaces de cargar este tipo de vehículos.

Carros eléctricos en Colombia: este es el mantenimiento que debe realizar sí o sí a su automóvil

Los informes del sector automotriz respaldan el crecimiento del mercado de carros eléctricos. En abril se registraron 5.192 unidades en Colombia, un incremento del 304 % en comparación con el mismo periodo de 2025.

Entre enero y el mes de abril, el aumento de registros en vehículos eléctricos fue del 207 %, con un total de 14.541. En cuanto a los híbridos, en abril se matricularon 7.476 unidades, un 76,1 % más que en el mismo mes del año anterior.

A pesar de su popularidad, muchas personas aún desconocen detalles de los carros eléctricos, su funcionamiento o mantenimiento. Una de las dudas más comunes se refiere a los sitios de carga.

Ahora que viene la temporada de lluvias, es normal preguntarse si las precipitaciones pueden afectar a este tipo de vehículos o si inciden en el consumo de energía. La empresa NenPower, que se dedica al sector energético, resolvió la pregunta.

De acuerdo con los expertos de la compañía, las lluvias no afectan la mecánica interior de los carros eléctricos. Los automotores actuales cuentan con tecnología de punta que garantiza que sea completamente seguro cargar en medio de una tormenta. La electricidad solo fluye con la conexión sellada para evitar cortocircuitos o descargas eléctricas.

Sin embargo, las lluvias podrían influir en el consumo de energía. La plataforma Fuel Economy encontró que la eficiencia, que convierte entre el 80 % y un 85 % de energía en movimiento, se ve mermada en ciertas condiciones.

Es completamente seguro cargar un carro eléctrico bajo la lluvia. Foto: Cortesía

La relación entre lluvia y energía

Los expertos explicaron que la lluvia genera fricción adicional en las llantas y mayor resistencia al rodamiento. Este esfuerzo extra podría afectar la energía del vehículo y reducirla de manera más rápida.

Al mismo tiempo, las precipitaciones suelen obligar a los conductores a ir más despacio. La baja velocidad no significa reducción del consumo, sino que amplía el tiempo de conducción y, por lo tanto, agota la batería.

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Otra de las explicaciones de los expertos es que el uso de aires acondicionados o calentadores en tiempos de lluvia impacta el consumo de batería.