Conductores que no pagan pico y placa en Bogotá: requisitos para la excepción gratuita que aplica este año

El pico y placa de Bogotá es una de las medidas más conocidas de la ciudad. Su uso busca regular el tráfico y la circulación de millones de vehículos al día. Actualmente, la restricción aplica para vehículos de carga, taxis y carros particulares según su número de placa.

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Sin embargo, existe una serie de excepciones para saltarse la medida. Los conductores interesados deben cumplir ciertos requisitos y tener la documentación que los respalde.

Actualmente, las excepciones aplican para vehículos eléctricos e híbridos, carros compartidos, de servicio diplomático, de emergencia, transportes escolares y aquellos que paguen el pico y placa solidario.

“Los vehículos híbridos, cuya motorización sea por combustión (diésel o gasolina) y funcionen alternada o simultáneamente con motor eléctrico, deberán preinscribir el vehículo en el registro de vehículos exceptuados en la plataforma”, explica la Alcaldía de Bogotá sobre los carros eléctricos e híbridos que transitan en días de pico y placa.

Para el año 2026, los interesados en pagar la tarifa deben desembolsar un valor de 70.294 pesos por día. Sin embargo, se pueden solicitar opciones semanales, mensuales y anuales.

La otra excepción al pico y placa quedó establecida en la Ley 1618 de 2013, que prioriza a las personas en condición de discapacidad. Por esta razón, si el conductor o un pasajero sufre de una enfermedad o trastorno de este tipo, quedará exento de la restricción vehicular.

La multa por incumplir el pico y placa en Bogotá durante 2026 es de $633.200 pesos. Foto: Camila Díaz

¿Cómo hacer la solicitud?

Para quedar exentos de la medida del pico y placa por llevar a una persona en condición de discapacidad, se debe realizar el trámite en la página de la Secretaría de Movilidad.

Al entrar al portal, los interesados deben ingresar a la opción “Excepción de pico y placa”. Allí, tendrán que llenar el formulario y adjuntar los documentos médicos que certifiquen la discapacidad.

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Los soportes deben ser expedidos por la EPS o de la base de datos del Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad de MinSalud. Al terminar el procedimiento, llegará un mensaje al correo electrónico confirmando la aprobación.

Con la placa del vehículo, puede revisar que el proceso se haya realizado sin inconvenientes. Para realizar la solicitud, el carro debe estar inscrito en el RUNT, contar con el SOAT y la revisión técnico-mecánica. Actualmente, más de 180.000 vehículos se encuentran registrados en las 19 diferentes excepciones del pico y placa.