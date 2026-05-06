Denuncia en Bayern Múnich por las polémicas arbitrales ante PSG: directivo y Kompany alzan su voz

Las reacciones en Bayern Múnich por la eliminación contra PSG en semifinales de Champions no se hicieron esperar. Más allá del marcador final, un 6-5 en el global que clasifica a los parisinos a la final, hubo varias polémicas arbitrales.

Fría reacción de Luis Díaz por la eliminación de Champions ante PSG: Kompany fue a consolarlo

Presuntas manos cometidas por PSG que no se sancionaron, incluyendo un supuesto penal a favor del Bayern, además de otras determinaciones, tienen al árbitro João Pinheiro con un numerosas críticas encima.

Jan-Christian Dreesen: “Sorprende que un árbitro así dirija”

Jan-Christian Dreesen es el CEO del Bayern Múnich, dialogó con Kerry Hau, periodista de SkySport Alemania, tan pronto como acabó el partido contra PSG. Sincero, el directivo mostró su sorpresa de que João Pinheiro haya sido el árbitro del encuentro.

“Es al menos sorprendente que un árbitro con solo 15 partidos de Champions League pueda dirigir un juego así. Y eso quizás también explique más de una decisión arbitral”, fueron las palabras de Jan-Christian Dreesen.

Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen nach #FCBPSG zur Ansetzung von Schiedsrichter João Pinheiro, der sein erstes Champions-League-Halbfinale gepfiffen hat: „Es ist mindestens erstaunlich, dass ein Schiedsrichter mit nur 15 Champions-League-Einsätzen so ein Spiel leiten darf. Und das… — Kerry Hau (@kerry_hau) May 6, 2026

Vincent Kompany: “Sentí que hubo una mano que se inclinaba contra nosotros”

El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, también se refirió a las varias polémicas arbitrales que dejó João Pinheiro. Sin quitarle mérito al PSG, afirmó que, desde su percepción, hubo inclinación hacia el equipo que dirige Luis Enrique.

“Al menos si pierdes y si es por tu propio error… pero sentí que había una mano que siempre inclinaba la balanza hacia el lado equivocado para nosotros. No le quita nada a la calidad del PSG", le dijo Kompany a CBS Sports.

"At least if you lose and if it’s your own doing… but it felt like there was a hand that tilted it always to the wrong side for us. Takes nothing away from the quality of PSG."



Vincent Kompany discusses the fine margins in Bayern Munich’s defeat to PSG 🗣️ pic.twitter.com/n2chLXX7vK — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 6, 2026

La furia de Luis Díaz contra el árbitro João Pinheiro

El colombiano Luis Díaz fue otro que mostró públicamente su inconformismo con el árbitro João Pinheiro. De hecho, se lo hizo saber al reclamarle, en el segundo tiempo, por una presunta falta que no le pitaron al Bayern Múnich en el borde del área.

Al guajiro no le gustó para nada la determinación del central, le dijo de todo en reclamo frente a frente, y acabó ganándose una tarjeta amarilla.

SE ENOJÓ LUCHO DÍAZ: el colombiano pidió falta y se ganó la amarilla vs. PSG.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/HkgFT5sL9k — SportsCenter (@SC_ESPN) May 6, 2026

PSG jugará la final de la Champions League contra Arsenal

Pero más allá de las polémicas, la alegría es para el PSG de Luis Enrique. El equipo francés, vigente ganador de la Champions, viajará a Budapest con el objetivo de obtener el bicampeonato y así reafirmar la supremacía que ha consolidado tras la llegada del estratega español.

Bayern Múnich se lamenta tras quedar eliminado ante PSG de la Champions. Foto: Getty Images

El rival de PSG en la final de la Champions será Arsenal. Dicho partido se jugará el 30 de mayo, a las 11:00 a. m., en el Puskás Aréna de Budapest.