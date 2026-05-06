Luis Díaz explotó contra el árbitro del Bayern Múnich vs. PSG: le dijo de todo y se ganó amarilla

Más allá de la clasificación del PSG a la final de la Champions League, tras eliminar en semifinales al Bayern Múnich, el juego de vuelta de este miércoles estuvo envuelto en polémicas arbitrales. Ni Luis Díaz se quedó callado ante las decisiones del colegiado.

Polémica mundial por el penal que no le pitaron a Bayern Múnich ante PSG: así fue la jugada

Al minuto 77, el árbitro del partido, João Pinheiro, no pitó una aparente falta de Lucas Beraldo (PSG) sobre Luis Díaz (Bayern Múnich). Fue al borde del área, lo que hubiese significado un tiro libre peligroso a favor de los bávaros, pero el central no compró.

Como resultado, Luis Díaz se levantó enojado después de caer y le exigió a João Pinheiro que pitara la falta. También se observó al jugador de la Selección Colombia expresar, con palabras, su desacuerdo con la decisión del árbitro.

SE ENOJÓ LUCHO DÍAZ: el colombiano pidió falta y se ganó la amarilla vs. PSG.



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João Pinheiro y un árbitro controvertido en el Bayern Múnich vs. PSG.

La acción de Luis Díaz es solo un ejemplo de las decisiones controvertidas en las que estuvo involucrado João Pinheiro. Más que nada en el primer tiempo, el portugués se volvió tendencia entre la prensa y los aficionados por un par de jugadas en el Allianz Arena.

Sobre los 28′ del primer tiempo, la pelota parecía pegar en la mano del lateral del PSG, Nuno Mendes, pero Pinheiro no lo consideró así. En caso de haber pensado lo contrario, y haber pitado la presunta infracción, hubiese podido significar la segunda amarilla para Mendes y, por tanto, su expulsión.

⚽️ #BayernPSG

⌚️ Min. 28

💥 El @FCBayern reclama la segunda amarilla para Nuno Mendes

🧐 El portugués corta un ataque prometedor con su brazo derecho. Joao Pinheiro pitó una dudosa mano previa de Laimer a instancias del cuarto árbitro

❌ Ni una sola repetición de la mano previa pic.twitter.com/B5dFtzyOuZ — Pável Fernández (@PavelFdez) May 6, 2026

Pero la gran polémica se dio a los 30′. Nuevamente una supuesta mano, pero ahora en el área del PSG y por obra de João Neves, no fue pitada como penal y acabó desatando la ira de todo el banquillo del Bayern Múnich. La imagen parecía clara; sin embargo, Pinheiro no la dio.

¡ESTA MANO DE JOAO NEVES NO FUE SANCIONADA! ¿QUÉ TE PARECE?



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En cuanto al desempeño del Bayern, el cuadro alemán no dejó de intentarlo sobre el pórtico del PSG. Parecía una avalancha de ataques en busca de la salvación; no obstante, la buena defensa y las atajadas de Matvéi Safónov impidieron la caída del PSG.

Eso sí, los dirigidos por Luis Enrique nunca bajaron los brazos. Incluso, hicieron trabajar en múltiples ocasiones al guardameta del Bayern, la leyenda alemana, Manuel Neuer.

Acabaron 1-1 en el Allianz Arena de Múnich, con global 6-5 a favor del PSG. Ahora, los parisinos viajarán a Budapest para enfrentar a Arsenal en la gran final de la Champions League. El cuadro francés va por el bicampeonato; los gunners, por su primer título.