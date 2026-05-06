Goyo habló sobre Tostao y destapó cómo es su verdadera relación tras el divorcio: “Es algo que a todas nos pasa”

Goyo se convirtió en una de las voces colombianas más famosas de la industria musical, destacando con su ritmo tropical y del Pacífico. Poco a poco se abrió camino entre artistas, destacando en el escenario internacional.

Goyo revela su faceta más íntima y habla de su situación sentimental: “Estoy lista para poder tener una relación pronto”

Tras construir una carrera sólida y significativa, la celebridad reunió un gran número de seguidores, quienes estuvieron al pendiente de su proceso profesional y personal, teniendo en cuenta los cambios que hizo desde hace varios años.

Recientemente, Goyo concedió una charla al espacio Vos Podés, de Tatiana Franko, y quiso abrir su corazón sobre la relación sentimental que sostuvo con Tostao, su excompañero de ChocQuibTown. La artista se sinceró al respecto, hablando sobre el divorcio y la actual relación que tenían.

“Hemos tenido muchos espejos en los medios. No somos ni ciegos ni sordomudos. Poder ver todo lo que ha pasado, a tantas mujeres, ha sido un gran espejo para saber qué camino tomo”, dijo.

“Cuando yo inicié mi carrera como solista, seguíamos tocando, pero llegó un día donde se cruza divorcio entre Tostao y yo; es sano marcar una distancia (…) Hay relaciones que sinceramente funcionan y ya, otras que se pueden reconstruir”, agregó.

En medio de la conversación, Goyo comentó acerca de la decisión que tomó de separarse, indicando cómo fue llevar este camino con diálogos incómodos, depresión, desniveles emocionales y una idea de alcanzar esa libertad personal.

“El hecho de tomar la decisión del divorcio es como practicar el ser libres, de escoger… es ser reales; lo que fue, fue. Surgieron las conversaciones, muy incómodas, muy difíciles. Mi hija de por medio, no les puedo contar ni más ni menos de lo que le pasa a una persona normal allá en su casa. Llorando, deprimida unos días, otros más tranquila… muchas preguntas. Las terapias son un apoyo muy importante, hay que hacerlo”, dijo ante micrófonos.

La famosa fue contundente al confesar cómo era su relación en el presente con Tostao, indicando que todo era más tranquilo y llevadero, admirando por completo el papel de padre que tenía con su hija.

“Es algo que a todas nos pasa. A la final, todos somos seres humanos, todos cometemos errores. La verdad, tenemos una relación mucho más tranquila que en esos procesos; lo loco es ver a tu marido y luego verlo como un amigo o un hermano. Las cosas van fluyendo, vemos a las personas con ojos de amor, pero más realistas”, comentó.

“Me siento muy contenta con el papel que hace como papá; ella lo adora. Nos encontramos en muchos espacios, compartimos, y pienso que es algo que, gracias a Dios, se está dando de esa manera, porque nos da esa tranquilidad”, afirmó, dejando claridad sobre cómo es todo.