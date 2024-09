Tostao destapó la verdad de su infidelidad a Goyo: “No soy una santa paloma”

“Yo le escribí y le dije que me parecía una falta de respeto que esté haciendo eso. Obviamente, en ese momento, le escribí en un tono un poco sarcástico y le dije, ‘si vas a hacer storytime, hazlo de estas cosas, que son cosas que tú y yo sabemos que pasaron, que te involucran a ti y esta cuestión no tiene nada que ver conmigo y no tiene que ver con mi pareja’”.

Tostao defendió a su pareja actual y afirmó que no fue la culpable de su separación

“Yo no soy una santa paloma, si hay cosas que uno ha hecho mal, bueno, las he hecho mal. En algún momento yo tuve una infidelidad, ¿por qué no la saca a colación? la verdadera. Ella sabe quién es la persona, se llama Patricia, ¿por qué no hablas de Patricia? Eso es una realidad (...) No hagas que le siga cayendo hate a esa muchacha, no tiene que ver con nuestra separación, no tuvo nada que ver con que el grupo no siguiera tocando ¿si me entiendes?”, finalizó.