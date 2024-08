¿Nuevo amor? Goyo enciende rumores de relación con cantante de champeta: “Seré tu apoyo entre tu cielo gris”

¿Goyo tiene nueva pareja?

Los internautas no demoraron en reaccionar a la publicación: “Botón si crees que harían buena pareja”; “Si no hay beso es porque es solo marketing para una nueva colaboración, relájense”; “La reina se merece el cielo, punto”; “Imagínate el par de mudos esos”; “Me muero! Luister no me hagas esto. Goyo eres maravillosa”; “Amo ese dúo. Sería maravilloso que no fuera solo un video... OMG, mucha música linda para este mundo”; “Dejen el show que solo es un trabajo musical”; entre otros.