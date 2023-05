“La soberana estupidez humana”: Alejandra Giraldo lanzó fuerte crítica contra Goyo por usar un gato en su show

Durante su reciente presentación en el marco de los premios ‘Lo Nuestro’, la artista Goyo protagonizó un polémico momento que ha motivado una oleada de críticas, especialmente de parte de defensores de los animales.

Goyo vestía completamente de negro y estaba sentada, mientras que sus bailarines -luciendo el mismo color- la rodeaban y realizaban movimientos coordinados durante la introducción del performance. No obstante, fue otro detalle el que captó toda la atención.

Un gato negro también estaba en la tarima. Sujetado con un collar, la correa era sostenida por la misma Goyo, quien en más de una ocasión tiró de la misma para acercar al felino.

La incomodidad del gato era evidente. El ruido, las luces y el estrés del momento hacían que el animal quisiera irse, sin embargo, cuando lo intentaba, Goyo tiraba de la correa.

Este hecho motivó una oleada de críticas contra la artista. A través de redes sociales, varias personas reclamaron qué necesidad tenía de someter a un animal a semejante incomodidad para su show.

“Qué desilusión”

En su cuenta de Instagram, la periodista Alejandra Giraldo, presentadora de Noticias Caracol, también se pronunció sobre el polémico performance de Goyo. Para la comunicadora, era evidente cuán asustado estaba el pequeño felino.

“Qué desilusión, Goyo. Pobre gatito. Completamente asustado”, escribió Giraldo en una instastorie. “La soberana estupidez humana”, apostilló la periodista.

A renglón seguido, Alejandra Giraldo dejó una reflexión dirigida a Goyo: “hubiera salido mejor el show con una panterita de pilas. Los animales no son objetos. Les debemos respeto; garantizarles bienestar y calidad de vida, y uno de los pilares de su bienestar es que estén libres de miedo y estrés. ¿Por qué alguien somete a un ser vivo a esto por el capricho de tener un gato negro en un show?”

Alejandra Giraldo reaccionó al polémico show de Goyo en el que usó un gato negro. - Foto: Captura de pantalla Instagram @alegiraldop

“La incoherencia absoluta”

La indignación fue tanta que Alejandra Giraldo hizo otra publicación reiterando el rechazo a semejante acto.

“Cuanto más videos veo, más tristeza me da. La incoherencia absoluta. Me asombra la gente que pide respeto y no respeta. Tanta luz es peligrosa, a muchos no los deja ver”, agregó la periodista.

Publicación de Alejandra Giraldo en rechazo al show de Goyo. - Foto: Captura de pantalla Instagram @alegiraldop

¿Qué dijo la dueña del gato?

El revuelo fue tan grande en las redes sociales que la misma dueña de dicho animal tuvo que realizar un comunicado oficial sobre el tema, declarando que el gato “está acostumbrado” a participar de este tipo de shows y en ningún momento se le puso en alguna situación de vulnerabilidad o abuso.

“Matías es un gato que creció en un contexto cultural, social y lleno de músicos a su alrededor, donde siempre hay música, quienes lo conocen, saben lo tranquilo y parchado que es, yo respeto su animalidad y su especie… Nadie más podía acercarse al gato, su tiempo en el escenario iba a ser breve y debía tener su propio camerino”, dice dicho comunicado, que también fue condenado por los cibernautas.

La misma dueña de dicho animal tuvo que realizar un comunicado oficial sobre el tema, declarando que el gato “está acostumbrado” a participar de este tipo de shows. - Foto: Foto: Instagram @33recetas.

“Te invito, amiga, a que dejes de alquilar tu gato para este tipo de shows, por más que asegures que está acostumbrado, es evidente que estaba asustado, y es normal porque es que es un gato, no un objeto de utilería. Y qué pena que también te prestes para seguir fomentando esto”, escribió una tuitera, pidiendo el retiro inmediato de Matías del mundo del estrellato.

Por el momento, Goyo no se ha pronunciado al respecto en ninguna de sus redes sociales. Mientras tanto, los cibernautas no han dado tregua en sus críticas.

¡Esto es lo más estúpido que he visto! ¿Cómo se le ocurre a @GOYOCQT hacer esto? ESTO ES MALTRATO ANIMAL, aturdir y asustar a un gato solo por fantochar es estúpido”; “que imagen tan triste! A quién se le ocurre exponer a un animal ese nivel de estrés. Los animales deben ser tratados con respeto y con amor, ellos son seres vivos que sienten y son extremadamente sensibles. Definitivamente, algo irresponsable, absurdo e innecesario”, dicen algunos de los comentarios dejados en Twitter.