Goyo denunció amenazas y comentarios racistas por usar gato en premios ‘Lo Nuestro’: “Me mandaron a encadenar a mi hija”

Goyo respondió a quienes la criticaron por su presentación en los premios Lo Nuestro, dado que en el performance incluyó a un gato, a quien sujetó del collar para que se acercara y al que se le notó incómodo, por más que ella asegure que no fue así.

En su cuenta en Instagram, donde suma casi un millón de seguidores, compartió un comunicado de prensa para dar su versión de lo ocurrido y darle la razón a quienes opinaron que no era necesario que el gato fuera parte del espectáculo.

“He leído sus mensajes y he atendido su llamado desde mi corazón, como siempre les hablo; claramente ofenderlos no era el objetivo, ni mucho menos maltratar a un animalito”, dice Goyo en el comienzo de la misiva.

Publicación de Alejandra Giraldo, presentadora de Noticias Caracol, en rechazo al show de Goyo. - Foto: Captura de pantalla Instagram @alegiraldop

Ya luego, Goyo expresó que no vio al gato incómodo, contrario a lo que algunos seguidores le reprocharon en redes sociales, y que está acostumbrado a este tipo de situación. ¿Cómo lo sabe? Porque ella también tiene un felino, según comentó.

“Pero me gustaría darles un poco de contexto. Quiero contarles que Mati (el gato) está bien, no estuvo expuesto a situaciones a las que no haya estado acostumbrado. Por eso fue elegido y no otro gato. Entiendo el afán por defender a un animalito, entiendo todos los argumentos del lado que vengan. Pero Mati no reflejó con su comportamiento incomodidad, lo sé porque mi hija, mi mamá y yo convivimos con una gata que muchos saludan y hasta envían mensajes y regalos a través de mis redes”, expuso.

Goyo contó que algunos usuarios le pidieron encadenar a su hija. - Foto: Cortesía Paola España Comunicaciones.

“Mati compartió con el equipo, es más, fue el consentido durante el tiempo que estuvo entre nosotros. Estuvo presente durante el ensayo, paseándose por el escenario. Su tranquilidad y naturalidad fueron sorprendentes. Por supuesto, tuvimos el consentimiento de su dueña, por eso la presencia de ella en el escenario, Incluso, es ella quien aparece cargándolo mientras ingresa y sale de la escena. Pero saben qué, tienen toda la razón, no era necesario hacerlo parte del show”, agregó.

Goyo, víctima de comentarios racistas en redes

A la par que Goyo reconoció el error que cometió en su presentación, rechazó los comentarios racistas de los que fue víctima ella y su familia. De acuerdo con la artista, recibió amenazas, y mensajes en los que algunso compararon lo ocurrido con la esclavitud.

“A aquellos que me insultan y ofenden, nada les da el derecho a acosarme o amenazarme, a decirme que me ponga grilletes y cadenas, revictimizándome, y lo reafirmo, la ignorancia es inmensa acerca del tema racial. Leí varios mensajes en los que me mandaban a encadenar a mi hija, comparando este episodio con la esclavitud, ignorando por completo que así van las mascotas a los centros comerciales, a la calle, a los aeropuertos, entre otros”, sustentó la exvocalista de ChocQuibTown.

Goyo, junto a un gato en los premios Lo nuestro. Twitter @diegoveira__. - Foto: Foto: Twitter @diegoveira__.

Volviendo al tema de la incomodidad del gato, Goyo aseguró que acostumbra a cantar en casa junto a su mascota y que, por el comportamiento del animal, deduce que Mati, el felino que la acompañó en la presentación, no estaba incómodo.

“Nada, reitero, les da el derecho a juzgar a mi comunidad, ni aprovechar para ser racistas libremente porque interactué con un animal mientras cantaba, algo que es normal en mi espacio íntimo. Lo vivo con mi gata, en mi casa, mientras ensayo y Pirita está presente y no muestra incomodidad”, expresó Goyo.

“A quiénes entendieron mi posición y no juzgaron el acto desde mi intención, les agradezco y aunque es difícil no juzgar, se tomaron el tiempo con cariño de preguntar y no se dejaron llevar por la percepción errónea de la situación”, concluyó en el comunicado.