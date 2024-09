“Éramos gemelas de fluidos”: Goyo rompió el silencio sobre infidelidad de su expareja; ¿Tostao respondió?

Gloria Emilse Martínez, mejor conocida en la industria musical como Goyo, sorprendió a los usuarios de TikTok cuando, en medio de lo que parecía ser un video de maquillaje, reveló detalles de uno de los momentos más dolorosos que han tenido que atravesar.

Aunque no quiso mencionar nombres para evitar inconvenientes con los involucrados, contó como una de sus exparejas la engañó con una de sus amigas, mientras disfrutaban juntos de unas cortas vacaciones.

Goyo habló con Lo Sé Todo de su corazón | Foto: Instagram: @goyo

“No quisiera hablar con nombres propios, pero sí voy a contar qué me pasó. Estábamos siendo gemelas de fluidos con varias mujeres, de hombres no me consta, pero con mujeres sí. Lo que estaba pasando es que en mis narices me estaban montando cachos, pero yo estaba en negación”.

Reveló, además, que jamás se esperó esa traición de dos de las personas en las que más confiaba, pues no vio nada raro o no experimentó alguna situación que le hiciera pensar que estaban teniendo una relación a escondidas.

“Yo creo que muchos saben, pero para los que no saben, la estaban haciendo, estaban pasando rico y sabroso, prácticamente, por encima mío y en mis narices, y yo no estaba de incrédula, pero para mí si fue difícil aceptar la realidad porque uno le da un voto de confianza a las personas cuando uno las quiere, las valora y las respeta”.

Indicó que en medio del viaje, observó algunas miradas extrañas entre ellos, pero en su cabeza no cabía que su amiga y su pareja le hicieron daño, por lo que evitó el tema y siguió disfrutando el tiempo.

Goyo en los Premios Nuestra Tierra 2023 | Foto: Heidy León

“Ella era con la quien me reía, con la que hablaba, a la que le contaba muchas cosas, pero bueno, no me arrepiento”.

Finalmente, pasaron todo el día en la piscina, comiendo y tomando licor, por lo que en medio del cansancio decidió irse a la cama.

“Cuando me fui a dormir pasó lo que tenía que pasar, mi chico no durmió conmigo, yo dormí sola y cuando me desperté, no vi nada raro, pero un día cualquiera estaba hablando con alguien y me dice ‘bueno, y ahora que ya saliste de eso, saliste de esa relación ¿qué tal lo de esta muchacha, no?’, y lo confirmé (…) Me sentí como una tonta, pero recordé que soy una pantera y la reina del combo y se me pasó, pero sí, eso pasó en mis narices”.

Pese a que no mencionó el nombre su expareja, ni de su amiga, miles de personas sospecharon de Tostao, quien no dudó en poner un tweet que generó miles de opiniones al respecto, pues según muchos, sería una respuesta contundente para Goyo.

“Soy el malo de una historia mal contada”, escribió.