Goyo reveló en SEMANA su realidad amorosa y habló de los rumores de romance con Luister, la voz: “Siento que estoy lista”

Gloria Emilse Martínez Perea, más conocida como Goyo, es una de las mujeres que ha revolucionado desde hace años la industria musical en Colombia.

Pese a que sus inicios se dieron siendo parte de la agrupación ChocQuibTown, Goyo ha sabido consolidar su carrera y ser una de las voces femeninas con más poder en el país.

La reconocida cantante, aparte de moverse entre melodías, ritmos y letras sentimentales pero también empoderadas, también ama dejarse ver en diferentes facetas, como siendo mamá y mujer activista.

Goyo habló de su verdadera situación sentimental

Gloria, en conversación con SEMANA, se define a sí misma como una mujer que ama ser cantante, pero sobre todo, una mujer que denuncia, una ciudadana más y una mujer que plasma el amor en sus letras.

Para Goyo, el hecho de reconocerse e identificarse le ha permitido componerle y cantarle al amor.

“Podría decir que está bien de alguna manera porque pienso que he tenido la oportunidad y el tiempo para identificarme, para crecer, para alimentar un poco la persona, lo que soy yo”, señaló inicialmente.

Goyo habló en SEMANA de su vida amorosa. | Foto: Sony Music Colombia

Desde hace algunos meses, sobre todo desde su separación con Tostao, se han levantado rumores que han apuntado a que la cantante se estaría dando una nueva oportunidad en el amor, y fue ella misma con sus palabras quien en esta conversación reveló la verdad.

“Estoy soltera en este momento, no tengo una pareja ahora, pero siento que estoy lista para poder tener una relación pronto. Me siento muy contenta y tranquila“, dijo, asegurando que pese a que no tiene a nadie en este momento, se siente tranquila con el hecho de pensar en volver a intentarlo.

En uno de los rumores, se mencionaba que podría haber un acercamiento amoroso entre la cantante chocoana y el cantante cartagenero Luister, la voz, debido al junte musical que hicieron en la canción Saltas por mí, en donde se dejaron ver muy cercanos.

“La verdad era solo eso, un rumor”, dijo Goyo.

La artista mencionó que para ella, “el arte y la ficción hizo que la gente pensara que era realidad, pero no”. Por el contrario, afirmó que ninguno de ellos intentamos en algún momento tener una relación, ni tampoco hablaron de noviazgo ni nada.

Goyo destapó detalles de su vida amorosa en SEMANA. | Foto: SONY MUSIC COLOMBIA

Por último, afirmó que lo único que hicieron fue un video en el que se mostrara a una pareja enamorada (por lo que reflejaba la letra), pero ellos no lo eran en realidad.