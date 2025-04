¿Quiénes están detrás del cartel ‘Se busca’ con foto del presidente Petro? “Nos dejaron a un lado”

La joven explicó que el pasado fin de semana hubo un encuentro en Bogotá en el que estuvieron presentes líderes estudiantiles de todo el país para tratar de concertar una agenda conjunta con el Gobierno nacional, pero ello no fue posible.

“Nos llega la sorpresa de que un día antes o el mismo día que estábamos los jóvenes en Bogotá, tenemos la noticia de que finalmente no se pudo concertar la agenda; no teníamos proyecto ni plan para esa semana que estábamos allá en la ciudad. También los jóvenes hacemos un llamado para poder interlocutar nuestras agendas y llevar al territorio los procesos del nivel nacional. Necesitamos que haya también una voluntad política por parte de la administración para poder ejecutar nuestros procesos y proyectos a nivel nacional” , dijo Salinas en El Debate.

Por su parte, Daniel González, consejero nacional de juventudes por Bogotá, recalcó que al Gobierno nacional no le están pidiendo “un espacio al azar, ni un favor”.

“Hemos encontrado silencio institucional bastante grande, y no solamente a nivel nacional, sino dentro de administraciones locales y territoriales. Yo estoy completamente seguro de que los gobiernos, no solamente el presidente, sino los alcaldes y gobernadores, suelen tener ese abandono, suelen dejar a las juventudes como el último recurso y espacio. Y nosotros tenemos claro que las juventudes, no solamente colocaron al presidente, sino que también estamos para cosas muy grandes como actores políticos dentro del país”, resaltó González.