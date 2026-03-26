¿Hacia dónde va Cartagena? Habla el alcalde Dumek Turbay Paz

Entrevista con el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz. Habla de los avances en la ciudad amurallada y lo que viene ahora. Entérese de todo aquí. #ElDebate
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