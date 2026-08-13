El trino del senador Iván Cepeda que terminó desmentido al aire por el general retirado Héctor Fabio Velasco

El general retirado Héctor Fabio Velasco desmintió el mensaje publicado en X por el senador Iván Cepeda. Todo ello, en el marco del debate suscitado porque Estados Unidos anunció que hará trabajos conjuntos militares con Colombia, en territorio nacional.

El 12 de agosto de 2026, en Ciudad de Panamá, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anunció que Colombia autorizó a Estados Unidos para realizar operaciones militares conjuntas en “su lucha” contra el narcotráfico.

Colombia permitirá “acciones militares conjuntas” con Estados Unidos, anuncia Pete Hegseth, secretario de Defensa

¿Operaciones combinadas entre Colombia y Estados Unidos ponen en riesgo la soberanía nacional? “La amenaza cambió”

El anuncio de esta cooperación marcó el ingreso formal del nuevo gobierno de Abelardo De La Espriella al Escudo de las Américas, una coalición antidrogas integrada por una veintena de países de América Latina y el Caribe, liderada por el presidente estadounidense Donald Trump.

“A través del recién inaugurado presidente (…), Colombia ya ha solicitado que el Departamento de Guerra se una a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas”, señaló Hegseth, el jefe del Pentágono.

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El nuevo presidente ha prometido enfrentar “sin tregua al narcoterrorismo” y descartó cualquier negociación de paz con los grupos armados, que han sumido a Colombia en su peor crisis de violencia en la última década.

Washington tiene previsto destinar 1.000 millones de dólares para invertir en seguridad en Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo. Estados Unidos es, a su vez, el principal consumidor.

Colombia alberga a unos 25.000 integrantes de grupos armados ilegales, que se financian del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz.

Bajo todo este contexto, el senador Iván Cepeda escribió en X: “Declaración política: LA ENTREGA DE NUESTRA SOBERANÍA A ESTADOS UNIDOS Lo advertimos: el ciudadano estadounidense Abelardo De La Espriella pretende entregar nuestro gobierno, nuestro territorio y nuestra soberanía a los intereses estratégicos de Estados Unidos.

Con el anuncio realizado por el secretario de Guerra de Estados Unidos comienza una nueva y grave etapa, en la que Colombia corre el riesgo de dejar de ejercer plenamente su soberanía y convertirse en un laboratorio geopolítico y en una plataforma de operaciones militares estadounidenses para toda la región, sin los controles democráticos, constitucionales e institucionales que corresponden a una nación soberana.

La invitación formulada por De la Espriella constituye un acto de extrema gravedad política y una renuncia inadmisible al principio de soberanía nacional. Ningún gobierno puede disponer del territorio colombiano ni permitir la presencia o el tránsito de tropas extranjeras al margen de la Constitución y de las instituciones de la República. El artículo 173 de la Constitución Política es inequívoco: ‘Corresponde al Senado permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República’. La soberanía de Colombia no se negocia, no se entrega y no puede quedar subordinada a los intereses militares de ninguna potencia extranjera. Defenderla es defender la dignidad de la Nación, la independencia de la República y el derecho del pueblo colombiano a decidir libremente sobre su territorio y su destino”.

En respuesta a su mensaje, el general retirado Héctor Fabio Velasco, excomandante de las Fuerza Aérea Colombiana (FAC), aseguró en El Debate, de SEMANA, en pleno programa en vivo: “Eso no es cierto. Vuelvo y reitero: en el pasado se realizaron operaciones combinadas con Estados Unidos que nos sirvieron mucho, especialmente en inteligencia de señales. Con ellas se ubicaron los cultivos ilícitos, especialmente en esa parte, y nos fortalecimos”.

“En este momento se requiere ese tipo de inteligencia, no solamente para atacar a los cultivos y controlar los cultivos ilícitos, sino, vuelvo y reitero, para ubicar las bases de lanzamiento de los drones, que tanto daño le han causado a Colombia. Necesitamos ese apoyo, y un apoyo para fortalecer inteligencia que fue destruida”, agregó.

“Vuelvo y les reitero, ese deterioro no solamente fue en el gobierno pasado. Eso viene después del presidente Uribe con errores en la supresión de la fumigación, de los bombardeos y otras operaciones similares. De ninguna manera se va a entregar la soberanía, ni se ha entregado”, agregó el oficial retirado.

“Nosotros, vuelvo y les reitero, utilizamos bases de lanzamiento de unidades aéreas de los Estados Unidos, de inteligencia que operaban o combinadamente, conjuntamente, con nosotros. Siempre en esas unidades iba un miembro de las Fuerzas Militares de Colombia. De manera que en ninguna forma se entregó la soberanía. Al contrario, se fortaleció”, resaltó el excomandante de la FAC.

“Nosotros con eso vamos a controlar que bandas de bandidos, como tuvimos de clanes de Venezuela y de hasta México, el narcotráfico y delincuencia común, lleguen al país. Al contrario, como digo, se va a fortalecer nuestra soberanía evitando o neutralizando ese tipo de amenazas”, aseveró.

Escudo de las Américas

El acuerdo para ingresar al Escudo de las Américas fue formalizado el miércoles, durante un evento en Panamá, por el secretario Hegseth y el ministro de Defensa, Jorge Mora, que firmaron un memorando de entendimiento para la adhesión de Colombia en compañía del senador republicano Bernie Moreno.

El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, durante la formalización del acuerdo de cooperación militar en Ciudad de Panamá. Foto: Cortesía

La decisión “reafirma el compromiso de Colombia con una respuesta hemisférica coordinada frente al terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y las demás amenazas que afectan la seguridad, la estabilidad y la prosperidad” de la región, dijo el Ministerio de Defensa en un comunicado.

El acuerdo representa un giro en las relaciones diplomáticas entre ambos países, tras los constantes choques que el expresidente Gustavo Petro mantuvo con Trump.

La llegada de De La Espriella al poder recompuso la alianza entre Colombia y Estados Unidos, que por años han sido los mayores aliados militares de la región contra el narcotráfico y las guerrillas.

En las dos últimas décadas, ambos países desplegaron el Plan Colombia y el Plan Patriota, ofensivas a las que Estados Unidos destinó miles de millones de dólares y debilitaron a los grupos guerrilleros, pero no frenaron el tráfico de cocaína.

Abandonar la CPI

Bogotá y Washington también cooperan en operaciones contra el narcotráfico en altamar.

Sin embargo, Hegseth aseguró que el Escudo de las Américas por fin “va a desmantelar” a esas organizaciones, a las que Trump designó como terroristas.

La alianza reúne a países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras y Perú, con gobiernos de derecha. “La administración Trump sabe que un patio trasero más seguro significa un hogar más seguro”, sostuvo el funcionario.

“Están a punto de encontrarse con un nuevo sheriff en la ciudad”, agregó desde Panamá, país al que Trump amenazó con recuperar el canal interoceánico bajo el argumento de que estaba controlado por China.

En medio de esas presiones, la justicia panameña anuló el contrato de operación de dos puertos a una empresa hongkonesa.

Estados Unidos dio un vuelco en su política antidrogas al iniciar, hace casi un año, una campaña sin precedentes de bombardeos contra supuestas narcolanchas.

La ofensiva comenzó en el Caribe y se amplió al Pacífico. Ha causado unos 215 muertos en unos 53 ataques. Hegseth aseguró que esos bombardeos provocaron una “caída récord” en el tránsito de dichas embarcaciones.

Juristas internacionales y organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian esos ataques como ejecuciones extrajudiciales. En ese marco, el secretario alentó a los miembros de la coalición antidrogas a abandonar la CPI, con facultades para juzgar esas muertes.

La CPI es una “amenaza” y por eso “animo encarecidamente” a los países de la coalición a “abandonar” este organismo, instó.