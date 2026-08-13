¿Operaciones combinadas entre Colombia y Estados Unidos ponen en riesgo la soberanía nacional? “La amenaza cambió”

Hay una gran polémica en Colombia después de que el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, asegurara que el Gobierno de Abelardo De La Espriella había autorizado a Estados Unidos realizar operaciones militares en conjunto en territorio colombiano.

De inmediato, varios sectores políticos salieron a advertir que esto únicamente se podría llevar a cabo si el Congreso lo aprobaba de manera previa, por lo que la controversia poco a poco ha ido creciendo.

Diego Molano, exministro de Defensa, habló de este tema en El Debate de SEMANA y centró su atención en la supuesta soberanía que pierde el país si da vía libre a la incursión de tropas de otra nación.

Diego Molano, exministro de Defensa. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Colombia no necesita escoger entre soberanía y cooperación, necesita cooperación para recuperar la soberanía que el narcoterrorismo le ha quitado en demasiados territorios”, señaló.

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El exfuncionario del gobierno de Iván Duque mencionó que estos grupos tienen presencia en por lo menos 700 municipios, una evidencia de que la discusión, por lo menos desde su punto de vista, debe enfocarse en cómo conseguir el control en estas zonas nuevamente.

Por lo mismo, destacó que sería una excelente opción este trabajo en conjunto, aunque aclaró que esto no significa que las Fuerzas Militares colombianas son débiles, sino que las debilitaron. “La amenaza cambió: Hoy tenemos grupos terroristas y narcotraficantes que utilizan finanzas internacionales”, dijo.

“Esta cooperación no afecta la soberanía de Colombia porque está tomando decisiones contundentes para fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública, recuperar el control territorial y colaborar con Estados Unidos para que esta amenaza no los afecte”, añadió.

Estos soldados fortalecerán el pie de fuerza militar en distintas zonas del Valle del Cauca. Foto: Ejército Nacional/ Tercera Brig

Con todo esto, según Molano, se lograría que estos grupos narcoterroristas no aumenten sus capacidades y pongan en riesgo la vida de los colombianos en diferentes zonas del país.

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El exministro también apuntó que esta cooperación busca fortalecer las capacidades de los soldados y los policías para que combatan mejor. Con todo esto, se lograría que a largo plazo puedan sostener este esfuerzo de control territorial.

“Este es el debate de fondo porque aquí no se está cambiando la soberanía, sino que se está buscando cooperación para garantizar y recuperar la soberanía que se perdió frente a una amenaza de unos grupos criminales que crecieron de manera desmedida”, manifestó.

Por su parte, Germán Rodríguez, senador del partido Salvación Nacional, recordó que las operaciones en conjunto en Colombia se han hecho durante décadas, por lo que no sería nada nuevo.

De igual forma, afirmó que no cree que esta cooperación se traduzca en la llegada de brigadas norteamericanas, sino que se daría un apoyo en materia tecnológica y otros aspectos, especialmente lo relacionado con la inteligencia militar y policial, una cuestión que fue debilitada durante el gobierno Petro.

“Aquí no hay tintes tibios: se desmovilizan o nosotros vamos detrás de ustedes. Eso fue lo que se prometió en campaña, recuperar todo el territorio nacional. (…) La seguridad es la base para que Colombia mejore en todos los sentidos”, apuntó.