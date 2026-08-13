Terroristas cargan drones con más de 40 explosivos para atacar base militar en el Catatumbo. Hay heridos

Drones cargados con cerca de 43 artefactos explosivos fueron utilizados por una estructura armada ilegal en el Catatumbo para ejecutar un atentado terrorista contra la base militar del municipio de Convención, Norte de Santander. El hecho dejó dos soldados heridos.

Desde la Fuerza de Tarea Vulcano, adscrita a la Segunda División del Ejército Nacional, informaron las consecuencias que dejó este nuevo atentado terrorista contra la Fuerza Pública, en una zona que permanece golpeada por los grupos criminales, las rentas ilegales y el control territorial.

FF. MM. verifican posible montaje del ELN en medio del bombardeo que habría dejado campesinos heridos en el Catatumbo

Desde el Ejército informaron que sobre las 2:30 de la madrugada de este jueves 13 de abril, se registró un ataque armado con el uso de aeronaves no tripuladas, tipo drones, que fueron acondicionadas con artefactos explosivos dirigidos a la base militar que presta seguridad a Convención.

La Segunda División confirmó: “En esta acción terrorista fueron empleadas aproximadamente 43 artefactos explosivos, lanzados desde aeronaves no tripuladas, los cuales ocasionaron afectaciones en parte de la infraestructura de esta unidad militar y dejaron a dos militares afectados por la onda expansiva”.

Después de esta grave situación de violencia, el Ejército activó una maniobra de evaluación al personal militar afectado, coordinó apoyo con la Fuerza Aeroespacial de Colombia y trasladó a los heridos a un centro médico asistencial para que reciban atención especializada.

La institución también manifestó: “Rechaza categóricamente el empleo de aeronaves no tripuladas acondicionadas con artefactos explosivos por parte de los grupos armados organizados”.

Esa práctica terrorista, que se ha vuelto común en Colombia, vulnera los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y pone en riesgo a la Fuerza Pública y a la población civil en la región, según el Ejército.

De hecho, las Fuerzas Militares verifican si el ELN habría utilizado un dispositivo similar para sabotear un bombardeo en su contra. Ese dispositivo, al parecer, fue destinado para atacar a población civil que vivía cerca del punto en donde se desarrolló la ofensiva militar.

La misma Segunda División del Ejército advirtió que este voraz ataque con drones cargados con más de 40 explosivos a la base militar en Convención, Norte de Santander, hace parte de la “retaliación” frente al bombardeo militar que se ejecutó entre el lunes 10 y el martes 11 de agosto.