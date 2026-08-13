“Mi hija se llevó las llaves”: la increíble historia de una mujer que se salvó de morir aplastada tras el terremoto en Chocó

SEMANA llegó al departamento del Chocó para recorrer sus calles y conocer de primera mano la situación en la que se encuentran sus habitantes, después de que fueron el epicentro del terremoto que sacudió a Colombia con una magnitud de 7.4, según la escala de richter.

Una de esas historias la protagonizó una mujer que por un pequeño detalle se salvó de morir, pues el edificio en el que vivía junto a sus hijos se cayó luego del fuerte simbronazo, sin embargo, ellos no se quedaron ese día en la vivienda por una extraña coincidencia.

La mujer en diálogo con esta revista relató: “El día domingo mi hija viajó para Medellín porque se murió un tío. Entonces, ella se llevó mis llaves del apartamento y por esa razón yo no amanecí allá (en su casa). O sea, mis hijos amanecieron donde el papá y yo estaba en un cumpleaños con ellas”.

En medio de la celebración, la mujer decidió quedarse en casa de una amiga y justo esa decisión le salvó la vida. “Nos dimos cuenta que se había caído el edificio donde nosotros vivíamos”, relató lo que observó al otro día, justo ese lunes 10 de agosto.

“Nos salvamos de milagro. Gracias primeramente a Dios, a mi hija que se llevó las llaves porque nosotros no teníamos duplicado, no teníamos nada, cómo entrar así si no hubiese sido, pues no teníamos otras alternativas”, contó a SEMANA.

Lo curioso fue que al otro día sus familiares y amigos la empezaron a buscar en el edificio en que vivía luego de que se desplomó, pero la mujer llegó hasta la zona para avisarles que ella y su familia se encontraban sanos y salvos, pues no se quedaron ese día en la casa.

El fin de la búsqueda

Con el hallazgo de la mujer y su familia, el Ejército Nacional y la Gobernación del Chocó confirmaron que en el departamento ya no hay desaparecidos, por lo que inicia una nueva fase para demoler los escombros y reconstruir varios municipios que se vieron golpeados por ese fenómeno natural.

SEMANA habló con el general William Caicedo, comandante de la Décima Quinta Brigada del Ejército, quien manifestó: “Resulta que cuatro personas que estábamos buscando desde el día lunes, después de que sucedieron los hechos en el barrio Medrano, el colapso del edificio, aparecieron hoy y ya, pues, paramos precisamente con ellos la búsqueda y aparecieron vivos”.

Esas cuatro personas eran la mujer que dialogó con este medio, sus dos hijos menores de edad y una adulta mayor, que se hacía cargo de cuidar a los niños de la familia.

“Eso quiere decir que en el departamento del Chocó, con las cuatro personas que aparecieron hoy, que habían quedado en otro barrio, pues ya se quita ese margen de las cuatro personas que estábamos buscando. Ya no hay desaparecidos ni personal dentro de los escombros”, confirmó el general Caicedo.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, también confirmó en su cuenta de X que se ha cerrado formalmente la fase de búsqueda y recate en el departamento, pero ahora trabajan con todas las capacidades para dar respuesta a los damnificados en esta tragedia.