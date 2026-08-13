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Soldados del Ejército llegaron a San José del Palmar, en Chocó, para ayudar y proteger a los afectados por el terremoto

La institución castrense llegó con cajas que contienen productos para los damnificados.

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Redacción Confidenciales
13 de agosto de 2026 a las 7:10 a. m.
Soldados en el municipio de San José del Palmar tras el terremoto en Colombia.
Soldados en el municipio de San José del Palmar tras el terremoto en Colombia. Foto: Ejército Nacional

El Ejército Nacional confirmó que varios soldados se encuentran brindando ayuda y protección al municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, que fue el epicentro del terremoto que ha dejado muertos y heridos en diferentes partes del país el pasado lunes, 10 de agosto.

Camilo Galvis, periodista de SEMANA, el 12 de agosto de 2026 en San José de Palmar (Chocó), epicentro del terremoto ocurrido en Colombia el 10 de agosto de 2026
SEMANA llega a San José del Palmar (Chocó), epicentro del terremoto en Colombia: paradójicamente allí no hubo personas fallecidas

Hemos recorrido sus calles y estado cerca de quienes enfrentan los efectos de esta emergencia. Seguimos trabajando, poniendo todas nuestras capacidades al servicio de la comunidad, hombro a hombro con las familias afectadas”, dijo la institución.

El Ejército publicó un video en el que se ve a los militares cargando cajas que contienen ayudas para aquellas personas que resultaron damnificadas, ya que se ha confirmado que afortunadamente no hubo ninguna víctima mortal allí.

Porque cuando la tierra tiembla, nuestros soldados están presentes: acompañando, ayudando y tendiendo la mano a los chocoanos”, agregó.