Fuertes combates entre el Ejército Nacional y las disidencias de las Farc en El Tambo, Cauca

En la tarde de este domingo 9 de agosto se registran fuertes enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las disidencias de las Farc que comanda alias Iván Mordisco y delinquen en el departamento del Cauca.

Las primeras informaciones indican que los combates se estarían presentando contra el frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc en la vereda El Recuerdo, zona rural de El Tambo, en el Cauca.

Cinco disidentes de las Farc habrían sido abatidos en medio de los combates.

Por la grave situación de orden público, varias familias de la vereda han tenido que confinarse en sus viviendas o salones comunales.

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Habitantes de la zona han grabado pequeños videos con sus teléfonos celulares en los que se escucha el intercambio de balas y se registran fuertes explosiones.

El punto central de la confrontación se estaría presentando en el cerro Santana, lugar al que llegaron tropas de apoyo para replegar a las disidencias.

El combate se habría extendido a los sectores conocidos como Uribe y El Puma, cercanos al municipio de Cajibio.

Medios regionales señalaron que en esa zona se ha presentado el despliegue de grupos armados ilegales, así como la ejecución de atentados en contra de integrantes de las Fuerzas Militares y la población civil.

Las comunidades de la vereda El Recuerdo, en zona rural de El Tambo, Cauca, permanecen confinadas en sus viviendas para evitar quedar en medio del fuego cruzado durante los combates entre el Ejército y las disidencias de las Farc. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/bGuJMYTyxh — Revista Semana (@RevistaSemana) August 9, 2026

Muchas familias se han tenido que desplazar de manera forzosa para proteger su integridad personal.

En la mencionada vereda, incluso, se han presentado ataques con drones cargados con explosivos.

En medio de estos conflictos en diferentes regiones del país, la Defensoría del Pueblo ha pedido continuamente un respeto por los civiles ajenos a la confrontación armada.

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“Estas obligaciones adquieren especial relevancia cuando se utilizan medios y métodos de guerra cuyos efectos pueden alcanzar zonas habitadas. La presencia de un objetivo militar en un entorno poblado no elimina las obligaciones de protección respecto de las personas y bienes civiles ubicados en sus inmediaciones”, aclaró la Defensoría del Pueblo recientemente.