Anton Green, ciudadano británico y amigo de Marcus Rashford, no aparece: vivía en Colombia hace tres años

Anton Green, un ciudadano de 43 años que vive en Colombia, desapareció en extrañas circunstancias y su familia está preocupada, ya que hace varios días que no tienen ninguna noticia de él.

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Este hombre vive en el país desde hace tres años, pero desde el pasado 6 de agosto no se sabe qué le pasó. De acuerdo con los familiares, se han intentado comunicar vía telefónica, pero el celular permanece apagado y tampoco le llegan los mensajes.

El medio ADN resalta que lo último que se supo del ciudadano europeo es que se encontraba en una finca ubicada en el municipio de Mesitas del Colegio. Al parecer, Anton les habría dicho que tenía previsto irse a vivir a la localidad de Fontibón, en Bogotá.

Sin embargo, desde ese momento no volvieron a tener noticias suyas, por lo que no saben si efectivamente arribó a la capital del país o si nunca salió del mencionado municipio.

Esta fue la publicación que hizo la tía del hombre. Foto: Facebook

“Hola, estoy intentando localizar a mi sobrino, que lleva tres años viviendo en Colombia. No hemos tenido noticias suyas desde principios de agosto y su teléfono está apagado desde entonces”, escribió la tía Jo-Ann Swanston en Facebook.

La mujer dijo que esto no es común en su sobrino, ya que todas las semanas se comunica con su familia en el Reino Unido, lo que les ha causado mucha preocupación.

“Si tienen alguna información, por favor, contacten con la Policía de Bogotá o con la Policía del Reino Unido llamando al 101″, agregó.

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Hasta ahora, según el medio mencionado, las autoridades colombianas han informado que se abrió una investigación para tratar de encontrar al británico, pero no hay novedades sobre él.

El caso ha tomado mayor relevancia después de que Marcus Rashford, estrella del Manchester United, utilizara sus redes sociales con millones de seguidores para pedir información que permita saber qué pasó con el británico.

El futbolista describió a Anton como “amigo de la familia”, una relación que está vinculada a la amistad que el delantero tiene con Ro-shaun Williams, hermano del hombre desaparecido y con quien se conoció en las inferiores del club inglés.

Por el momento, no se tiene ninguna información del paradero de Anton Green, pero su familia no pierde la esperanza de que muy pronto tengan noticias suyas.