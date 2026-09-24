Una operación conjunta del Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea Colombiana permitió incautar fusiles, pistolas, drones, granadas improvisadas y abundante material de guerra en zona rural de Chaparral, sur del Tolima.

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Operación Horus en Chaparral dejó incautación de material de guerra

En zona rural de Chaparral, Tolima, unidades del Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana desarrollaron la denominada Operación Horus.

La operación fue dirigida contra miembros del Frente Gerónimo Galeano, que, según las autoridades, es una parte de las disidencias de las Farc, liderada por alias Iván Mordisco.

Durante el procedimiento, las autoridades interceptaron una camioneta de alta gama en la que se movilizaban varios integrantes del grupo armado.

El vehículo resultó impactado y posteriormente se volcó. Tras el hecho, los ocupantes de la camioneta emprendieron la huida hacia una zona boscosa.

Ante esta situación, las unidades policiales y militares activaron un dispositivo de reacción y búsqueda en el sector.

Como resultado del operativo, fue capturado un integrante del Frente Gerónimo Galeano que se movilizaba en una motocicleta de mediano cilindraje.

De acuerdo con la información suministrada, el hombre portaba armas de fuego tipo pistola.

Durante el procedimiento también fue encontrado un menor de edad, quien quedó bajo los protocolos correspondientes de protección y restablecimiento de derechos.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con las armas, el material explosivo, los vehículos y los demás elementos incautados.

El operativo conjunto permitió incautar 11 fusiles, dos pistolas, dos drones y 10 granadas improvisadas en Chaparral, Tolima. Foto: Foto: Ejército Nacional

Este fue el material incautado en Chaparral

Como resultado de la Operación Horus, las autoridades reportaron la incautación de 11 fusiles y dos pistolas calibre 9 milímetros.

También fueron encontrados dos drones y 10 granadas improvisadas para ser utilizadas mediante estos dispositivos, además de un computador.

A este material se suman una camioneta, que resultó impactada durante el procedimiento, y una motocicleta.

Las autoridades también reportaron el hallazgo de abundante material de guerra, entre proveedores y munición, así como material de intendencia.

Todo el material quedó bajo disposición de la Fiscalía General de la Nación para las investigaciones y actuaciones judiciales correspondientes.

La operación se desarrolló en medio de las acciones de la Fuerza Pública en el sur del Tolima contra estructuras armadas que operan en la región.

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El Ejército Nacional señaló que la Comisión Gerónimo Galeano venía generando temor entre habitantes del sur del Tolima mediante extorsiones, amenazas y citaciones dirigidas a comerciantes, ganaderos, caficultores y otros pobladores.

Según la institución, la estructura también tendría como una de sus fuentes de financiación las economías ilícitas relacionadas con la minería ilegal en Ataco.