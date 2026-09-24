Una investigación de la Policía Nacional, la Fiscalía y la agencia HSI de Estados Unidos permitió desarticular una red que presuntamente ofrecía paquetes turísticos hacia México para después facilitar el ingreso irregular de migrantes a Estados Unidos.

Red criminal convertía dominicanos en colombianos para llegar España. Capturaron a 15 personas

Así operaba la red de tráfico de migrantes hacia Estados Unidos

Cinco personas fueron capturadas en Villavicencio y Mesetas, Meta, durante la Operación Thunder II, en un procedimiento contra una organización señalada de dedicarse al tráfico de migrantes y al concierto para delinquir.

De acuerdo con la investigación conocida por las autoridades, la estructura ofrecía a los migrantes supuestos paquetes turísticos con destino inicial a México. Una vez en ese país, las personas eran trasladadas por pasos no autorizados, con el propósito de cruzar de manera irregular a los Estados Unidos.

La investigación señala que la organización estaría operando desde 2022 y que, durante ese periodo, presuntamente habría facilitado la salida y el ingreso irregular de más de 300 migrantes.

Según la información conocida, la actividad representaba importantes ingresos para la estructura.

Presuntamente, preparaban a los inmigrantes para pedir asilo

Uno de los elementos que llamaron la atención de los investigadores está relacionado con las instrucciones que, según la investigación, recibían los migrantes antes de enfrentarse a los controles de las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con la información suministrada, si eran interceptados o detenidos, los integrantes de la organización les indicaban que solicitaran asilo político y que sustentaran esas solicitudes con denuncias falsas sobre supuestas amenazas de grupos armados.

La investigación también estableció que la red cobraba hasta 15 millones de pesos por persona para facilitar el traslado hacia Estados Unidos.

Cinco personas fueron capturadas durante la Operación Thunder II, en Villavicencio y Mesetas, Meta. Foto: Captura de pantalla X @UltimaHoraCR

Cinco personas fueron capturadas en Meta

Las capturas se realizaron en Villavicencio y Mesetas, en el departamento del Meta, como parte del operativo desarrollado por las autoridades.

Los cinco capturados, que quedaron a disposición de la justicia, deberán comparecer ante un juez en las audiencias correspondientes para la legalización de las capturas, la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento.

La Fiscalía, según la información reportada, les imputará los delitos de tráfico de migrantes y concierto para delinquir. Además, se solicitó una medida de aseguramiento en centro carcelario.

La situación jurídica de los procesados deberá definirse en las respectivas audiencias judiciales.

El procedimiento, que contó con la participación de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la agencia estadounidense HSI, fue parte de una investigación orientada a desarticular la estructura señalada de facilitar los cruces migratorios irregulares hacia Estados Unidos.