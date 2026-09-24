¿Qué encontraron en San Bernardo y Tercer Milenio? Megaoperativo en Bogotá reveló sorprendentes resultados

San Bernardo y Tercer Milenio son dos sectores que constantemente reportan problemáticas relacionadas con la inseguridad. Según las autoridades, a diario se reciben llamados de la ciudadanía por la presencia de asentamientos informales y cambuches en los que pernoctan habitantes de calle, además de situaciones relacionadas con estructuras delincuenciales.

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Uno de los hechos que agravaría la situación son los reportes de disputas territoriales en la zona por parte de diferentes estructuras delincuenciales que, presuntamente, se estarían disputando el control del microtráfico. Por estos hechos, estos dos barrios fueron sometidos a un megaoperativo que buscaba restablecer y mejorar el control de las autoridades en el territorio.

En el informe oficial de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, esta iniciativa implicó el despliegue de 230 uniformados de la Fuerza Pública, la Presidencia de la República y trabajadores del Distrito, entre los que se encontraban gestores de convivencia y gestores del Orden.

Asimismo, esta operación involucró varias acciones simultáneas, como el patrullaje mixto entre la Policía Nacional y el Ejército, quienes realizaron una intervención en diferentes puntos considerados críticos y que podrían representar una amenaza para la seguridad de la zona.

Durante la jornada, las autoridades también concentraron sus esfuerzos en la recuperación de espacios que habían sido ocupados de manera informal. Uno de los principales resultados fue la intervención de 24 cambuches, estructuras que se encontraban instaladas en estos sectores del centro de Bogotá.

La recuperación de estos puntos hizo parte de una intervención que no se limitó al componente policial. La presencia de funcionarios del Distrito permitió desarrollar acciones relacionadas con convivencia y atención a las personas que permanecían en estos espacios, mientras los uniformados adelantaban las labores de control territorial.

El objetivo de la intervención es mantener la presencia institucional en San Bernardo y Tercer Milenio y evitar que los lugares ya intervenidos se conviertan nuevamente en espacios para actividades que pongan en riesgo la seguridad y la convivencia. La estrategia contempla que los controles continúen en la zona y que las autoridades mantengan el seguimiento a las condiciones de estos sectores.

Como resultado de esta estrategia, las autoridades estuvieron cerca de seis horas en la zona, en la que se logró la recuperación de alrededor de 1.200 metros cuadrados de espacio público, además de la incautación de más de un centenar de armas blancas y la recolección de 42 toneladas de residuos.

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San Bernardo y Tercer Milenio han sido objeto de diferentes procesos de recuperación urbana y social durante los últimos años. En ese contexto, la intervención reciente busca complementar esas acciones con presencia permanente de las autoridades y atención a las problemáticas que persisten en el territorio.