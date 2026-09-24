La UNGRD pidió a las autoridades territoriales fortalecer desde ahora las medidas de prevención y preparación ante la segunda temporada de lluvias, especialmente en las regiones Andina, Caribe y Pacífica.

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UNGRD pide preparar a las comunidades ante la temporada de lluvias

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) emitió la Circular 085 del 18 de septiembre, mediante la cual estableció lineamientos de prevención y preparación ante la segunda temporada de lluvias del año.

Esta tendrá especial incidencia en las regiones Andina, Caribe y Pacífica.

El director general de la UNGRD, David Santiago Tamayo, explicó que las condiciones climáticas previstas no significan que desaparezca el riesgo asociado a las precipitaciones.

“Queremos advertir que aunque la influencia del fenómeno de El Niño puede generar lluvias por debajo de los acumulados históricos entre octubre y diciembre, eso no significa que ese riesgo desaparezca”, señaló el funcionario.

La advertencia se relaciona con la posibilidad de que se presenten lluvias intensas durante periodos cortos.

De acuerdo con Tamayo, este tipo de precipitaciones puede generar situaciones de riesgo, especialmente en territorios que han sido afectados por incendios forestales.

#Noticia | UNGRD emite lineamientos de preparación para la segunda temporada de lluvias bajo condiciones de El Niño



• A través de la Circular 085 del 18 de septiembre, la UNGRD entregó lineamientos de prevención y preparación para la segunda temporada de lluvias en algunas… pic.twitter.com/b7KAr0bIs7 — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) September 24, 2026

Las 38 acciones de preparación

Según explicó el director de la UNGRD, los incendios forestales pueden dejar pérdida de cobertura vegetal y modificaciones en la capacidad de filtración del suelo.

Estas condiciones pueden aumentar la posibilidad de que una lluvia intensa desencadene diferentes emergencias.

“Pueden presentarse lluvias intensas de corta duración que en zonas afectadas por incendios forestales con pérdida de cobertura vegetal (...) favorecen eventos como crecientes súbitas, inundaciones, avenidas torrenciales, erosión y movimientos en masa”, afirmó.

Por esta razón, la entidad hizo un llamado a las autoridades para que no esperen a que ocurran las emergencias para activar las medidas de preparación.

La UNGRD estableció 38 acciones de preparación dirigidas a las autoridades territoriales y a las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Entre las medidas mencionadas por Tamayo se encuentra la actualización de los escenarios de riesgo, con el propósito de contar con información que permita identificar las condiciones particulares de cada territorio.

También se plantea el monitoreo de cuencas y microcuencas, así como la identificación de puntos críticos que puedan representar una amenaza ante posibles lluvias intensas.

Otra de las recomendaciones consiste en revisar los protocolos de preparación y respuesta, de manera que las autoridades tengan establecidos los procedimientos que deberán aplicar ante la ocurrencia de una emergencia.

El director general de la UNGRD insistió en que las acciones de prevención deben fortalecerse desde ahora.

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Es necesario tener en cuenta que las condiciones de lluvia pueden variar y que un menor acumulado histórico no elimina la posibilidad de eventos extremos de corta duración.

“El llamado es a fortalecer de inmediato las acciones de conocimiento, reducción y manejo del riesgo, con el propósito de proteger la vida de las comunidades, sus medios de vida, los animales y la fauna silvestre frente a los posibles eventos asociados a esta temporada de lluvias”, concluyó Tamayo.