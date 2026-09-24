En video: pillaron a dos operarios del aeropuerto El Dorado tratando de meter droga en un vuelo internacional

La Policía Metropolitana de Bogotá detectó un presunto intento de sacar siete kilos de cocaína desde el Aeropuerto Internacional El Dorado. El hallazgo se produjo luego de que las cámaras de seguridad identificaran comportamientos sospechosos de dos operarios que llamaron la atención.

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Según informó la Policía, los movimientos de los trabajadores fueron monitoreados, lo que permitió detectar algunas anomalías en su comportamiento. El seguimiento permitió a los uniformados centrar la atención en ambos empleados y, posteriormente, realizar una verificación.

Durante el procedimiento, las autoridades encontraron varios paquetes ocultos dentro de uno de los casilleros utilizados por los trabajadores. Tras la inspección, se estableció que el contenido correspondía a siete kilogramos de cocaína.

La principal hipótesis de los investigadores es que el cargamento pretendía ser introducido en un vuelo internacional para ser enviado fuera del país. Sin embargo, el paquete fue encontrado antes de que pudiera continuar el supuesto procedimiento.

Tanto los dos trabajadores capturados como la sustancia incautada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar las actuaciones correspondientes y determinar la responsabilidad de los involucrados.

El procedimiento hizo parte de los controles que se desarrollan en el aeropuerto El Dorado para detectar el ingreso y salida de sustancias ilícitas. En este caso, el uso de las cámaras de seguridad permitió identificar los movimientos que generaron sospechas y, posteriormente, condujo al hallazgo del cargamento.

Este suceso surgió tras haberse detectado durante la tarde de este 23 de septiembre una serie de disparos en las inmediaciones del aeropuerto, situación que puso en alerta a las autoridades presentes en el lugar.

Según los primeros reportes, el hecho habría sido cometido por un taxista, después de haber tenido una discusión por recoger a un pasajero. El conflicto ocasionó que el involucrado sacara un arma y realizara varios disparos, los cuales llamaron inmediatamente la atención de los uniformados, quienes se dirigieron al lugar.

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Cuando llegaron al sitio donde se presentaron los disparos, el hombre, al parecer, volvió a accionar el arma, pero en esta ocasión contra los policías que iban a verificar lo que estaba sucediendo. Sin otra opción, el sospechoso se dio a la huida; sin embargo, gracias a un plan candado, se logró su captura.

Este sujeto fue dejado a disposición de las autoridades competentes, las cuales definirán los cargos que tendrá que enfrentar. Además, según lo dicho por el brigadier general Giovanny Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, no se registró ningún herido y se pudo incautar el arma traumática.